Radikale og blå blok går uden om regeringen om lejeindgreb

De Radikale vil fortsætte med at forhandle om et indgreb i lejeboligmarkedet uden om regeringen.

Efter at forhandlingerne bredt i Folketinget om et indgreb mod spekulation i lejeboliger er brudt sammen, går De Radikale og partierne i blå blok nu sammen og forhandler uden om regeringen.

Det oplyser flere af partierne, blandt andre Konservative, i en fælles pressemeddelelse.

Partierne vil have et indgreb, der ifølge dem ikke forringer værdien af boligmassen, ikke inddrager staten i finansiering af renovering og ikke rammer andelsboliger.

- Et sådant indgreb mener vi, det er realistisk at nå til enighed om, og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige fortsætter derfor forhandlingerne i eftermiddag klokken 16 på Christiansborg, hvor alle partier, der ønsker at tage ansvar for boligområdet, er inviteret og velkomne, skriver partierne i pressemeddelelsen.

Sammen har partierne 91 mandater.

Det store stridspunkt i forhandlingerne har været den foreslåede karensperiode for huslejestigninger.

Den ville betyde, at huslejer ikke måtte stige på grund af renovering i syv år efter, at en ejendom er solgt.

Den skulle stoppe kortsigtet spekulation i at købe en ejendom, lave hurtige renoveringer, hæve huslejen og dermed skabe et stort afkast på meget kort tid.

- Jeg er meget ærgerlig over, at den socialdemokratiske boligminister ikke har vist villighed og evne til at indgå en aftale, der skal sikre lejerne. Ministeren har simpelthen ikke magtet opgaven med at finde et flertal, skriver Heidi Bank, Venstres boligordfører, i en kommentar.

På et pressemøde tidligere onsdag sagde boligminister Kaare Dybvad Bek (S), at karensperioden er det eneste, der kan stoppe kortsigtet spekulation i lejeboligmarkedet. Og at han derfor ikke kan gå med til en aftale uden den.

- Vi er uenige om det spekulantstop, der skulle ramme de kortsigtede investorer. Det er det, der er min opgave at gøre, og derfor kan jeg ikke indgå en aftale uden det, sagde Kaare Dybvad Bek.

Han ser derfor ikke, at regeringen kan indgå i forhandlinger i et andet forum, sagde han på pressemødet.

- Jeg synes, det er godt, hvis der er fokus på lejerne. Men essensen for mig er at stoppe kortsigtede investeringer, og det stopper man ved at sætte ind mod dem, der har et meget kortsigtet perspektiv. Det var det, spekulantstoppet skulle gøre, sagde Kaare Dybvad Bek.

