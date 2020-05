Radikale og borgerlige partier vil åbne alt med få undtagelser

Forhandlinger skal handle om, hvad der skal forblive lukket, i stedet for hvad der skal åbne, siger partier.

Når statsminister Mette Frederiksen (S) og Folketingets øvrige partiledere onsdag mødes for at forhandle om, hvilke dele af samfundet der kan åbne næste gang, vil De Radikale og de borgerlige partier tale for en fuld åbning med få undtagelser.

- Jeg mener helt klart, at tiden er kommet til, at vi ikke diskuterer, hvad der skal åbnes, men hvad der fortsat skal holdes lukket, siger Morten Østergaard, politisk leder for De Radikale.

- Det kræver selvfølgelig, at der er lavet beregninger og vurderinger af alle restriktioner. Også dem der handler om grænsen og om begrænsning for forsamlinger, siger han.

I sidste uge informerede statsministeren partilederne om, at der var grundlag for at åbne flere dele af samfundet hurtigere, end der ellers var lagt op til.

Forhandlingerne skal foregå på baggrund af nye beregninger fra Statens Serum Institut (SSI), som partierne vil få mulighed for at orientere sig i forud for forhandlingerne.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, vil ligesom De Radikale "vende tingene på hovedet" under onsdagens forhandlinger.

- Vi vil forstærke vores budskab om, at man skal vende tingene på hovedet. I stedet for at man stykvis tager de enkelte elementer og vurderer, om de kan være åbne, så bør man sige, at alt kan åbne, siger DF-formanden.

- Det er forudsat, at man kan følge retningslinjerne om at holde afstand og så videre. Kan man det, så skal man også have lov til at holde åbent.

Jakob Ellemann-Jensen, som er formand for Venstre, er på linje med de øvrige ledere.

Til TV2 News siger han forud forhandlingerne:

- Danskerne har fået taget noget fra sig, og det skylder vi herinde fra Christiansborg at give dem tilbage igen. Udgangspunktet må være, at det der ikke er forbudt, er tilladt, siger han.

Samme melding kommer fra Pernille Vermund, som også mener, at resten af samfundet bortset fra store forsamlinger bør åbne.

Og så er det ifølge partilederen på tide, at grænsen for norske og tyske turister, for at hjælpe turistbranchen.

- Det er på tide, vi får åbnet samfundet nu. Der vil være nogle restriktioner for, hvordan vi skal leve sammen ude i samfundet, men nu må langt det meste åbne, siger Pernille Vermund.

