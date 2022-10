Radikale om tiårsplanerne fra V og S: For meget varm luft

Det er sket et skred, i den måde de store politiske partier udarbejder økonomiske 2030-planer.

Kritikken kommer fra De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, som spørger, hvor pengene skal komme fra til skattelettelser i Venstres netop fremlagte økonomiske plan.

- Jeg synes, at der mangler at blive peget på konkret finansiering. Det er for løst - eller helt urealistisk, hvis jeg skal være ærlig, siger hun.

Hun mener, at de skattelettelser, som Venstre lover, svæver lidt for meget i luften.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt andet kritiserer Sofie Carsten Nielsen, at Venstre vil hente to milliarder kroner via en kommende flerårsaftale for skatteforvaltningen, som skal sikre bedre udnyttelse af systemer og inddrivelsesværktøjer.

Venstres tidligere skatteminister Karsten Lauritzen kæmpede med netop dette i nogle år. Mens han var minister, besluttede man omvendt at opgive inddrivelsen af 5,8 milliarder kroner i 2017.

- Man kan ikke på forhånd kontere med to milliarder kroner for dette (mere effektiv skatteinddrivelse, red.). Vi synes, at det virker noget løst i kanten, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hendes kritik går videre. Hun mener, at også Socialdemokratiets 2030-plan er problematisk.

- Der er sket et skred. Socialdemokratiets plan er noget løs. Man vil kigge på reformer, men man siger ikke hvilke, og man vil se på finansieringen.

- Det er et skred i forhold til, hvad vi kunne regne med i danske politiske tiårsplaner. Nemlig en ramme for, hvad vi kan regne med. Vi har brug for nogle, der tør stå på mål for en realistisk, ansvarlig og ambitiøs plan. Det bliver for meget varm luft, siger Sofie Carsten Nielsen.

Og det er et problem, mener også cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen. Han er enig i, at de seneste økonomiske tiårsplaner fra de to største partier i Folketinget er løsere i kanten, end de plejer at være.

Der er for mange potentialer og for lidt reel finansiering.

- Det er en fuldstændig berettiget kritik fra De Radikale, siger han.

De økonomiske incitamenter til at få flere til at gå fra deltid til fuldtid, som Venstres plan indeholder i form af et fradrag på 3000 kroner årligt, skal ifølge cheføkonomen læses med meget store forbehold.

- Det er et håb, siger han.

Venstre indregner potentialer for i alt ni milliarder kroner i deres finansiering på i alt 70,1 milliarder kroner.

De Radikales egen 2030-plan indeholder også potentialer. Af partiets plan fremgår, at man "vurderer at kunne få op mod 25.000 flere mennesker i job".

- Blandt andet ved at få flere udsatte unge med ind i fællesskabet, tiltrække udenlandsk arbejdskraft og ved at gennemføre tiltag, der kan øge arbejdstiden gennem en trepartsaftale, hedder det.

Partiet oplyser, at disse potentialer er skraveret i planen, så det "tydeligt fremgår, at det er potentialer", og at de ikke er medregnet i overordnet beregning af råderum og arbejdsudbud.

/ritzau/