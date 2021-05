Radikale ønsker flere udrejsecentre med færre beboere

Det giver mindre pres på de små lokalsamfund, hvis udvisningsdømte fordeles på forskellige centre, mener R.

En opdeling af udrejsecentre vil skabe mindre pres på de små lokalsamfund, mener Radikale Venstre.

Ifølge udlændingeordfører Kristian Hegaard (R) er det bedste bud at opdele de cirka 130 personer, som enten er dømt til udvisning for kriminalitet eller er på tålt ophold i stedet at lade dem bo samlet i et stort center.

- Cirka tre centre med omkring 40 mennesker på hvert vil være en optimal måde at gentænke udrejsecentre, da vi ikke centrerer alle problemerne til et område, siger han.

De Radikale har endnu ikke noget bud på, hvor i landet centrene skal ligge.

- Uanset hvad er der ingen, som vil være glade for, at man rykker et udrejsecenter ind i deres lokalområde. Men hvis der er færre mennesker, vil der nok også være en større velvilje i kommunerne, siger han.

Udmeldingen kommer i kølvandet på udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfayes (S) udmelding om, at regeringen har købt ejendommen Holmegaard på det sydlige Langeland.

Her agter den at ombygge det tidligere asylcenters lokaler til et udrejsecenter.

De Radikale er imod et udrejsecenter på Langeland.

- Tre decentrale centre vil blive dyrere end det på Langeland, men det vil nok også være mindre utryghedsskabende, og der skal nok også bruges færre politiressourcer på det, siger Kristian Hegaard.

Det er ikke første gang, at problemerne med udrejsecentrene forsøges løst. Også den tidligere VLAK-regering forsøgte at løse problemerne på udrejsecentrene. Det skulle ske ved at flytte de udvisningsdømte til øen Lindholm i Stege Bugt.

Allerede onsdag oplyste flere partier i oppositionen, at de hellere så, at udrejsecenteret lå på øen Lindholm eller i Grønland.

Matthias Tesfaye har indkaldt udlændingeordførerne til et møde tirsdag aften i næste uge for at diskutere placeringen af udrejsecentret på Langeland efter skarp kritik fra oppositionen og SF og beboerne på Langeland.

/ritzau/