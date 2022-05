Radikale opfordrer egen politiker til at trække sig

De Radikale opfordrer Karen Melchior til at trække sig fra sit radikale mandat i EU-Parlamentet.

Det erfarer Ekstra Bladet. Avisen er i besiddelse af en udtalelse fra partiets hovedbestyrelse. Partiet bekræfter det desuden over for Ritzau.

Det sker efter et noget opsigtsvækkende forløb. Karen Melchior meldte sig syg, men fortsatte med at stemme i EU-Parlamentet.

Hun meldte sig siden rask efter nogle måneders sygeorlov. Det kunne partiet dog "ikke stå inde for".

Af udtalelsen, som Ekstra Bladet og Ritzau er i besiddelse af, fremgår det, at hovedbestyrelsen ikke kan indstille Karen Melchior som kandidat for partiet til næste valg til EU-Parlamentet.

Partiet understreger også, at "Karen Melchior kan udelukkende udtale sig på radikale vegne, når hun har mandat fra sin EP-gruppe".

Ud over Karen Melchior sidder også Morten Helveg Petersen i EU-Parlamentet for Radikale Venstre.

Til sidst i kommentaren understreger Mikkel Irminger Sarbo, landsformand for partiet, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen.

- Afsæt for situationen er en række alvorlige brud på Radikale Venstres samværspolitik, samt at vi ikke kan opnå sikkerhed for et tilfredsstillende arbejdsmiljø på Karen Melchiors kontor i Europa-Parlamentet. Da der er tale om personfølsomme forhold, har jeg ikke yderligere kommentarer til situationen, siger han.

Ekstra Bladet afdækkede sidste år, hvordan flere af Karen Melchiors ansatte har sagt op, fordi arbejdsmiljøet ifølge dem var for hårdt. Blandt andet på grund af Melchiors hidsige udfald, fortalte de.

I februar sygemeldte Karen Melchior sig. I marts meddelte hun, at hun var klar til at genoptage arbejdet i EU-Parlamentet.

Selv om hun var sygemeldt, har hun stemt mange gange i parlamentet.

Det fik den radikale ledelse til at sige, at hun burde afholde sig fra det, når hun var sygemeldt.

Kritikken lød både fra landsformanden samt Karen Melchiors egen kredsformand.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Karen Melchior.

/ritzau/