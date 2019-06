Radikale: Os løber man ikke om hjørner med

De Radikale forlod onsdag forhandlingerne om en ny regering.

Læs her leder Morten Østergaards forklaring til Ritzau.

Hvad gjorde forhandlingerne i dag (onsdag) så dårlige?

- Det handler om viljen til at bevæge sig i retning af hinanden. I går gik det godt, men så var vi pludseligt i bakgear i dag.

- Og da det så gik op for os, at vi skulle komme her til aften med brede smil og offentliggøre en delaftale, så var vores tålmodighed opbrugt.

Føler du, at I er ved at blive bondefanget?

- Jeg skal ikke sætte etiketter på, hvad det er, man forsøger. Jeg siger bare, at os løber man ikke om hjørner med.

Risikerer I ikke at skuffe alle de vælgere, der har stemt på jer for at få en rød regering?

- Jeg tror da, at der, hvor skuffelsen bliver størst, er, hvis det ender med, at der alligevel ikke bliver råd til flere pædagoger, eller at der alligevel ikke var råd til den grønne omstilling.

