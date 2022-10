Radikale peger igen på Mette Frederiksen som statsminister

De Radikales manglende tillid til S-regeringen efter Minksagen er den direkte årsag til, at statsminister Mette Frederiksen (S) tidligere onsdag blev nødt til at udskrive folketingsvalg med otte måneder tilbage af valgperioden.

Alligevel vil De Radikale igen pege på Mette Frederiksen som statsminister i en bred regering efter valget, der bliver afholdt 1. november.

Det siger De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, onsdag på et pressemøde på Christiansborg.

- Vi peger på Mette Frederiksen som statsminister for en bred regering.

- Vi går til valg på en regering, der samler både røde og blå (partier, red.). Men det er heller ikke nok at blande farverne, hvis ambitionerne er for lave.

- Vi ønsker en bred regering. En regering, der samler os i stedet for at dele os, siger hun.

Sofie Carsten Nielsen erkender, at det kan se mærkeligt ud, at De Radikale igen peger på den statsminister, hvis regering partiet ikke har haft tillid til.

Hun peger på, at Mette Frederiksen siden De Radikales kritik har vist sig mere samarbejdsvillig.

Mette Frederiksen har som den eneste af de tre statsministerkandidater erklæret sig åben for at diskutere en regering over den politiske midte.

- Mette Frederiksen har faktisk gentagne gange rakt hånden frem og talt for værdien af en regering hen over midten, siger Sofie Carsten Nielsen.

Ved valgudskrivelsen sagde Mette Frederiksen endda, at en bred regering nu er hendes førsteprioritet, hvor hun tidligere foretrak at fortsætte som etpartiregering.

Det har dog gennem noget tid stået klart, at Socialdemokratiets chance for at kunne fortsætte alene i regering var meget lille, eftersom Sofie Carsten Nielsen blankt har afvist at bakke op om en etpartiregering.

Intet i meningsmålingerne peger på, at Socialdemokratiet vil have mandater nok til at kunne fortsætte alene i regering med SF og Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.

De to statsministerkandidater fra blå blok, formand Søren Pape Poulsen (K) og formand Jakob Ellemann-Jensen (V), har både før og efter valgudskrivelsen afvist at indgå i en regering med Socialdemokratiet.

De Radikale har længe kritiseret regeringen for at være magtfuldkommen.

Regeringens håndtering af Minksagen og den efterfølgende hårde kritik fra Minkkommissionen blev dråben for De Radikale.

/ritzau/