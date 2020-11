Radikale peger på ny type undersøgelse i minksag

De Radikale vil slå bro mellem de politiske fløje i minksagen med en helt ny type af undersøgelse.

Alle Folketingets partier er enige om, at der er behov for yderligere, uvildige undersøgelser af forløbet omkring den ulovlige ordre om, at alle mink i Danmark skulle slås ned. Der er dog voldsom uenighed om, hvordan sådan en undersøgelse skal udformes.

De Radikales mandater er her helt afgørende, og partiet vil forsøge at binde fløjene sammen med en helt ny type undersøgelse.

- Det er en kæmpe skandale, dette her, der splitter både her på Christiansborg og i befolkningen. Borgerne har behov for et klart svar på, hvem der er ansvarlig for dette her rod og dette her lovbrud.

- Det skal vi finde ud af på en måde, vi kan samles om politisk, siger politisk leder for De Radikale, Sofie Carsten Nielsen.

Blå blok kræver samlet en stor kommissionsundersøgelse af sagen. Det tager normalt flere år og involverer dusinvis af afhøringer under vidneansvar.

Enhedslisten og SF peger begge på en advokatundersøgelse. Det vil være betydeligt hurtigere, men her vil kun de skriftlige kilder blive gransket.

- Vi foreslår et granskningsudvalg, der kan lave en parlamentarisk undersøgelse, der kan spørge både politikere og embedsfolk under vidneansvar.

- Det er det, en kommission kan, og det er en god ting. Så vi ønsker et helt nyt redskab til demokratisk kontrol, der kan det samme som en kommission, men hvor man ikke skal vente flere år på resultatet, siger Sofie Carsten Nielsen.

Et sådan udvalg vil være udformet således, at nedsatte eksperter kan undersøge embedsmandssporet mens politikere udspørger politikere.

- Man skal selvfølgeligt have et lovgrundlag på plads. Det vil tage et par måneder.

- Så kan udvalget arbejde i nogle måneder - måske tre - vil jeg tro. Men altså langt, langt hurtigere end en kommission.

- Det er jo en alvorlig sag, men den er foregået på meget kort tid. Så man må forestille sig, at det kan klares relativt hurtigt, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun beskriver idéen som "hurtigere og mere fleksibelt", end en kommission men ligeså grundigt.

- Vi er i dialog med alle partier, og jeg synes, det er oplagt at give det et forsøg. Så jeg håber, at Venstre og de andre blå partier vil studere dette her grundigt, siger den politiske leder.

/ritzau/