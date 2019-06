Radikale står fast på krav om mere udenlandsk arbejdskraft

Den største udfordring for dansk økonomi er manglen på arbejdskraft, siger Morten Østergaard før forhandling.

Både Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten afviser, at der skal åbnes for mere udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande uden for EU.

Men De Radikales leder, Morten Østergaard, står fast. Han ønsker at sænke den såkaldte beløbsgrænse, så det bliver muligt for flere udlændinge at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Forud for onsdagens forhandlinger med Mette Frederiksen om en ny regering, siger Morten Østergaard:

- Den store økonomiske udfordring for både den offentlige og den private sektor er, at vi risikerer at mangle folk. Der mangler både pædagoger og industriteknikere, som vi kan ansætte.

- Vi skal adressere bekymringen og utrygheden hos de ansatte i de private virksomheder, om hvilken politik en ny regering vil føre, siger Morten Østergaard.

Han mener, at behovet for udenlandsk arbejdskraft er blevet endnu større i lyset af det såkaldte paradigmeskift i udlændingepolitikken, hvor der lægges vægt på hjemsendelser.

- Hvis man smider arbejdende flygtninge ud, så svækker det både de danske virksomheder og de offentlige institutioner. Og hvis man ikke vil være med til at tiltrække mere offentlig arbejdskraft, så kommer vi til at mangle folk.

- Alene vores råderum er baseret på en forventning om et stort antal ekstra udenlandske medarbejdere i virksomhederne og de offentlige institutioner. Det er den virkelighed, vi taler ind i, siger Morten Østergaard.

Han har tidligere gjort det til et ultimativt krav til Mette Frederiksen, at hun øger beskæftigelsen, hvis hun vil danne regering. Sker det ikke, vil De Radikale aktivt blokere for dannelsen af en S-ledet regering i en dronningerunde, har Morten Østergaard sagt.

De Radikales leder er dog også klar til at se på andre reformer af arbejdsudbuddet. Morten Østergaard ønsker blandt andet at hæve skatten på "forurening" til gengæld skal skatten på arbejde sættes ned.

De Radikale er også klar til at se på, om man kan "få folk, der har lyst til det, til at blive længere på arbejdsmarkedet".

- Vi er ikke afvisende over for noget som helst på det område. Men vi er fuldstændigt og pinligt bevidste om, at hvis ikke man har et sund økonomisk fundament at føre politik på, så kan ingen af de ambitioner, vi er enige med venstrefløjen om, blive til noget, siger Morten Østergaard.

/ritzau/