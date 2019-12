Radikale: Statsministerens udlændinge-retorik er forældet

Statsministeren hænger fast i fortiden ved at tale om udlændingepolitiske lempelser og stramninger, siger R.

Forud for sin første nytårstale varsler statsminister Mette Frederiksen (S), at hun i det nye år ikke ønsker yderligere lempelser af udlændingepolitikken.

Derimod vil hendes regering arbejde mod at fremlægge nye stramninger over for blandt andre fremmedkrigere. Det bebuder hun i et større interview med Ritzau.

Men det budskab vinder ikke gehør hos støttepartiet De Radikale, som grundlæggende ikke vil købe statsministerens præmis om at dele udlændingepolitikken om i stramninger og lempelser.

- Nu er vi i de allersidste dage af 2019, og jeg synes, at man skal tilgive Mette Frederiksen, at hun stadig er i 2010’erne, siger De Radikales politiske ordfører og næstformand, Sofie Carsten Nielsen.

- Det med strammer- og slapperbegreberne hører symbolpolitikkens æra til, og den forlader vi nu, siger hun.

Blandt regeringens støttepartier ønsker især De Radikale at gå videre med at ændre udlændingepolitikken.

I forhandlingerne om finansloven kom det til et opgør mellem partiets politiske leder Morten Østergaard og Mette Frederiksen.

Der blev talt med store bogstaver, og Mette Frederiksen truede ifølge flere medier med valg, hvis De Radikale blev ved med at insistere på at ændre linjen mere grundlæggende i udlændingepolitikken.

I interviewet siger Mette Frederiksen, som har været statsminister i den socialdemokratiske regering i godt et halv år, at balancen i udlændingepolitikken fundet.

Det er De Radikale uenige. Sofie Carsten Nielsen bebuder, at De Radikale blandt andet vil kæmpe hårdt imod de krav til familiesammenføring, som blokerer for, at danskere ikke kan bo med en udenlandsk ægtefælle i Danmark.

- Det var helt almindeligt før i tiden, men så har der været nogle årtier, hvor Dansk Folkepartis retorik kom til at infiltrere det hele, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Den har også påvirket Socialdemokratiet så meget, at de ikke længere kan se, at hvis man er dansker og forelsker sig i en udlænding, så skal man kunne bo i sit eget land. Det kommer vi da aldrig til at opgive, siger hun.

/ritzau/