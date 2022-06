Radikale tager imod fremstrakt hånd om flerpartiregering

Radikale Venstre glæder sig over, at statsministeren åbner for en flerpartiregering, som har været et ønske.

Det er positivt, at statsminister Mette Frederiksen (S) åbner for at danne en regering hen over midten i dansk politik.

Sådan lyder det fra Sofie Carsten Nielsen, politisk leder for Radikale Venstre.

I et interview med Jyllands-Posten siger statsministeren søndag, at hun ønsker - og går til valg på - en etpartiregering.

Men hun vil gerne "åbne en diskussion af, om man vil kunne lave en regering hen over den politiske midte".

Den udmelding har man gået og ventet på i Radikale Venstre, som tidligere har sagt, at man ikke kan støtte en ny etpartiregering efter et valg.

- Jeg ser det som en fremstrakt hånd til et bredere parlamentarisk samarbejde i dansk politik.

- Det har vi efterlyst i Radikale Venstre siden november, så den fremstrakte hånd tager vi selvfølgelig imod, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun understreger, at det selvfølgelig altid er regeringsgrundlaget og politikken, der afgør, om hendes parti peger på en given regering eller sammensætning.

Hun ser derfor ikke noget til hinder for i fremtiden at gå i regering sammen med blå partier som eksempelvis Venstre eller Konservative.

Radikale Venstre har endnu ikke ønsket at fortælle, hvem det vil pege på som statsminister efter et valg.

- Vores ønske er, at vi danner en bred regering hen over midten med både røde og blå partier.

- Vi vil ikke i dag pege på, hvem der skal lede sådan en regering. Det kræver jo, at flere partier nikker ja til, at det er en god idé, og at indholdet og regeringsgrundlaget er i orden og noget, vi kan stå inde for, siger Sofie Carsten Nielsen.

Radikale Venstre var senest med i en regering i perioden 2011-2015. Det var som en del af et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre.

SF endte imidlertid med at træde ud af regeringen i 2014.

Siden valget i 2019, hvor Socialdemokratiet dannede en etpartiregering, har Radikale Venstre været en del af regeringens parlamentariske grundlag.

/ritzau/