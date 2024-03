Radikale trækker sig fra aftale om motorvej over Egholm

De Radikale trækker sig fra aftalen om at bygge den 3. Limfjordsforbindelse, der med en firsporet motorvej vil krydse øen Egholm.

Det sker efter, at transportminister Thomas Danielsen (V) tirsdag aften afviste at rykke beslutningen til efteråret for at afvente flere beregninger af klima og samfundsøkonomi.

- Det var der ikke opbakning til, og derfor kommer vi til at stemme imod anlægsloven, siger transportordfører Stinus Lindgreen.

Partiet har eller selv været med til at vedtage den nye motorvej, da man indgik i infrastrukturaftalen i 2021.

Siden har flere beregninger af projektets konsekvenser ændret sig.

Vejdirektoratet har med en ny model vist, at CO2-udledningen fra anlægget af motorvejen over Egholm vil være markant større end antaget.

Den forventede CO2-udledning fra anlægsfasen af den kombinerede bro- og tunnelløsning anslås nu til at blive 480.000 ton.

Tidligere lød prognosen på 263.000 ton. Der er dermed tale om en stigning i CO2-udledningen på 83 procent.

- I Radikale Venstre ser vi ingen skam i at blive klogere, og grundlaget for den 3. Limfjordsforbindelse har ændret sig markant, siger Stinus Lindgreen.

