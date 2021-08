Radikale vil afsætte milliard til fagløft i folkeskolen

De Radikale havde grundskolen på skemaet til sommergruppemødet torsdag.

Partiet vil "sætte folkeskolen fri". Blandt andet ved at give mere ansvar til skoler og kommuner og slippe, hvad De Radikale kalder detailstyringen af grundskolen, som det ser ud nu.

Et af de konkrete forslag er at afsætte en milliard kroner til at løfte fagligheden blandt flere børn.

Pengene skal målrettes de børn og elever, som ikke har de basale faglige færdigheder og gives til kommuner, som har flest af den type elever.

Det fortæller Martin Lidegaard, som har været ansvarlig for politikudviklingen af forslaget, på pressemødet ved De Radikales sommergruppemøde.

- Vi siger til dem: I kan få andel i en social investering, som staten stiller til rådighed, og de næste tre år må I bruge de penge frit til fokuseret at sætte ind over for de børn, vi taler om her, siger han.

Pengene kan bruges til gratis psykologhjælp, privat lektiehjælp, til flere lærere og pædagoger eller noget helt fjerde.

- Når der er gået tre år, måler vi jer på resultatet. Hvis ikke I har bragt andelen af børn ned, som ikke kan læse eller regne eller har ikke de basale færdigheder, kan I ikke fortsætte med at få pengene, siger Martin Lidegaard.

Formår den enkelte skole ikke at løfte det faglige niveau, vil staten hjælpe kommunen med at lave en aktivitetsplan. Og så vil skolerne fortsat kunne få pengene.

- Det er en ny måde at gøre det på. Nogle vil finde det provokerende. Det er en resultatkontrakt, kan man sige.

- Men vi bliver nødt til at prøve noget nyt. Vi bliver nødt til at sikre et større fokus på denne gruppe af børn og unge, for det har ikke virket i 70 år, alt det andet, vi har gjort, siger Lidegaard.

Politisk leder af De Radikale, Sofie Carsten Nielsen, begyndte partiets sommergruppemøde med pointen, at hvert sjette barn forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne.

Det viser en rapport fra 2020, der har gransket de faglige- og trivselsmæssige resultater i grundskolen siden implementeringen af folkeskolereformen i 2014.

/ritzau/