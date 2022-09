Radikale vil droppe behandlingsgaranti og lade læger bestemme

Står det til De Radikale, skal det fremover være læger og sygeplejersker, som beslutter, hvilke patienter der skal behandles først.

Det er et af budskaberne fra De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, i hendes afsluttende tale på De Radikales landsmøde i Nyborg.

Partiet vil gøre op med behandlingsgarantien som den er i dag. Den betyder, at man som borger i Danmark har ret til at blive behandlet på et sygehus inden for 30 dage.

- Den nuværende behandlingsgaranti skaber et skævt ressourceforbrug, fordi den ikke skelner mellem sygdommes alvorlighed og behovet for hurtig behandling, siger hun i et interview med Ritzau.

Sofie Carsten Nielsen mener, at behandlingsgarantien lige nu skaber "store problemer", fordi man prioriterer efter, hvem der har mest ret og ikke efter, hvem der har mest behov.

De Radikale vil gerne have en såkaldt differentieret behandlingsgaranti, og den skal ikke være politisk bestemt.

- Behandlingsgarantien betyder i dag ekstremt lange ventetider for psykiatriske patienter eksempelvis. Og så bliver problemerne bare kæmpestore. Derfor siger vi, at de, der har mest behov skal til først.

Spørgsmål: Men når læger og sygeplejersker skal beslutte at sætte nogle patienter foran i køen, så vil der være andre patienter, som skal vente. Vil det være hensigtsmæssigt?

- Men man trækker også nogle foran i køen i dag, og så behandler man ikke dem, der har allermest behov, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Det er virkelig voldsomt, at det sundhedsfaglige personale ikke kan få lov at prioritere det, som de synes er vigtigst.

En såkaldt differentieret behandlingsgaranti vil være et af De Radikales krav i en kommende regeringsforhandling og er et bud på, hvordan sundhed skal prioriteres i fremtiden.

I det ligger også, at partiet mener, at psykiske sygdomme skal sidestilles med somatiske - altså fysiske - sygdomme.

- Eksempelvis kræftpatienter skal jo nok få behandling. Men nogle psykiatriske udfordringer betyder, at man måske kan redde en psykiatrisk patient fra at begå selvmord, hvis en anden patients behandling kan skubbes en uge, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Det er jo der, vi er i psykiatrien.

Behandlingsgarantien, som er også bliver kaldt udvidet frit sygehusvalg, betyder, at man som patient kan blive behandlet på et privathospital, hvis man får en tid til behandling, der ligger mere end en måned ude i fremtiden.

