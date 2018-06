Radikale vil have asylansøgere i startjob

Flere vil rejse hjem, når der er fred i hjemlandet, hvis de har arbejde, mens de er her, argumenterer R.

Alle voksne skal bidrage.

Sådan lyder en hovedoverskrift i det udlændingeudspil, Radikale Venstre præsenterede for nylig. Og med alle voksne menes også asylansøgere, forklarer udlændingeordfører Sofie Carsten Nielsen (R).

- De sidder alt, alt for længe og kan ikke foretage sig noget, mens deres ansøgninger behandles, siger hun.

- Inden de blev ramt af bomber eller andet, der, hvor de kom fra, brugte de deres viden og kompetencer. Det skal i spil. Hvis vi opbygger mennesker og stiller krav, kan de meget mere, siger Sofie Carsten Nielsen.

De Radikale foreslår derfor, at asylansøgere skal have mulighed for at arbejde fra deres første dag i Danmark i det, partiet kalder "startjob".

Lønnen skal aftales med arbejdsmarkedets parter, men R forestiller sig, at det vil svare til det, der gælder for flygtninge i integrationsgrunduddannelse (IGU).

Spørgsmål: Risikerer man ikke, at det bliver endnu værre for dem at skulle forlade Danmark, hvis de får afslag på asyl, hvis de har skabt sig en tilværelse her?

- Der er intet fagligt belæg for, at det at nedbryde mennesker skulle hjælpe dem til at komme hjem igen. Tværtimod, siger Sofie Carsten Nielsen.

- De gange, hvor vi har fået mennesker i arbejde, tager langt flere hjem, når der er fred i deres hjemland. Det kunne vi se fra det tidligere Jugoslavien.

Udlændingepolitikken er det punkt, hvor den politiske uenighed mellem De Radikale og Socialdemokratiet for tiden er tegnet skarpest op. De Radikales udlændingepolitiske udspil bærer titlen "Mod til reel integration".

Ud over forslaget om, at asylansøgere skal kunne arbejde, indeholder det blandt også et forslag om, at man højst skal kunne få kontanthjælp i tre år.

Det handler især om indvandrerkvinder med ikkevestlig baggrund, der i højere grad end andre er på kontanthjælp i årevis, forklarer Sofie Carsten Nielsen. Men det vil omfatte alle, også folk med dansk baggrund.

- Vi synes, at alle skal bidrage, lige når de kommer, hvis de kan. Det synes vi også med alle, der er i Danmark. Det er vores tilgang til arbejdsmarkedspolitik, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun forsikrer, at ingen vil stå helt uden forsørgelsesgrundlag, hvis den radikale politik om "ny kontanthjælp" bliver til virkelighed. Meningen er, at folk skal i "opskolingsforløb" eller på førtidspension, hvis de slet ikke kan arbejde.

Regeringen har i løbet af foråret forhandlet en større plan til bekæmpelse af parallelsamfund på plads med forskellige politiske flertal. De Radikale står uden for de fleste delaftaler.

/ritzau/