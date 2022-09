Der skal også sættes mål for en reduktion af Danmarks globale klimaaftryk i klimaloven, mener De Radikale.

Radikale vil have mål om globalt klimaaftryk med i klimalov

De Radikale vil genforhandle klimaloven og have et nyt mål med i den.

Det siger partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, og næstformand Martin Lidegaard til Politiken.

Det nye mål, som De Radikale vil have med i en genforhandlet klimalov, er, at Danmarks globale klimaaftryk i 2030 skal være reduceret med 60 procent.

Partiet mener derudover, at den eksisterende målsætning om at reducere Danmarks CO2-aftryk med 70 procent i 2030 skal skrues op til 80 procent, og at Danmark skal være klimaneutralt i 2040 i stedet for i 2050.

Hvis man skal nå målet om at reducere det globale klimaaftryk, vil det kræve, at alle danskeres indkøb ændres, fordi det globale klimaaftryk hænger sammen med danskernes forbrug af importerede varer, skriver Politiken.

De Radikale har ikke en konkret plan klar til, hvordan det skal lykkes, men peger på, at det skal være dyrere at købe varer, der er dårlige for klimaet.

- Vi har ikke en færdig model, men et bud kunne være, at man sænker den generelle moms med fem procent, og så øger man punktafgifterne, alt efter hvor stor CO2-udledningen på en vare er, siger Martin Lidegaard til Politiken.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke data, der ville gøre det muligt at fastlægge en afgift på fødevarevarer, og De Radikale medgiver, at det er en svær opgave at lave den data.

Forslaget om, at nogle fødevarer skal være dyrere at købe i supermarkedet, er blevet stillet før.

Det er dog ifølge Politiken blevet afvist af SF og Enhedslisten, fordi de mener, at det vil ramme socialt skævt.

Det er dog ikke en bekymring hos De Radikale, der dog indrømmer, at rige mennesker vil have bedre råd til at købe de fødevarer, der vil blive dyrere, hvis De Radikales plan bliver til virkelighed.

De Radikales krav til en ny klimalov er afgørende, men ikke ultimative, lyder det.

