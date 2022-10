Radikale vil have ny regering til at investere mere i kulturen

En kommende regering, der skal have De Radikales støtte, skal arbejde for at investere mere i kunst- og kultur og være klar på reformer.

Det siger De Radikales kulturordfører, Zenia Stampe.

- Vi lægger op til en gennemgang af alle store kulturområder. En museumsreform, scenekunstloven, musikloven. Vi vil også gerne have en litteraturpolitik. Sådan en har vi slet ikke i dag, siger hun.

Det er erfaringer fra regeringsforhandlingerne efter folketingsvalget i 2019, der gør, at Radikale Venstre vil have kulturpolitik som en del af kommende forhandlinger.

I 2019 blev De Radikale sammen med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten enige om en række politiske målsætninger, der blev skrevet ned i et forståelsespapir - og som gjorde Mette Frederiksen (S) til statsminister.

Men der stod ikke noget om kulturpolitik.

- Den erfaring, vi gjorde os, var, at vi ikke fik skrevet kulturen ind i forståelsespapiret, fordi vi troede, at der var enighed på tværs af Socialdemokratiet og støttepartier om at prioritere kulturen og blandt andet afskaffe det gamle omprioriteringsbidrag. Men der blev vi slemt skuffede, siger Zenia Stampe.

- Derfor har vi lært, at man skal kende sin besøgstid, og det er, at hvis man står med de udslagsgivende mandater efter et valg, så skal man huske at få sat kulturen på dagsordenen, siger hun.

Kravet kommer med offentliggørelsen af et 32-sider langt udspil, der rummer forslag til, hvad der kan gøres på konkrete områder inden for kulturen.

- Coronaepidemien var med til at vise os, hvor vigtig kulturen er. Men også, hvor sårbar store dele af vores kulturliv er, og hvor meget af vores love der er forældede, siger Zenia Stampe.

Et af forslagene handler om, at reglerne for regionale teatre skal udvides, så der kommer mellem et til tre teatre i hver region. I stedet for i dag hvor to regioner ikke har nogen, mens de andre har et.

Derudover skal museumsloven revideres, så den åbner for flere statsanerkendte museer. Og så skal der være et system, hvor museer ikke nødvendigvis skal have samme opgaver og tilskud.

I alt rummer udspillet forslag for omkring 400 millioner kroner, der årligt skal tilføres kunst- og kulturområdet. Det skal ske frem mod 2030.

Zenia Stampe siger, at De Radikale i flere år har haft rollen som "Danmarks store kulturpoliti". Kravet er dog ikke ultimativt, siger hun.

- Det er ikke mig, der forhandler det. Det er jo min ledelse. Men jeg tror godt, at jeg tør sige, at det er afgørende for os som parti, at der står noget om kultur.

- Det gælder investeringer i kultur og reformer i kulturlivet. Altså en helt anden ambitiøs og seriøs tilgang til kulturpolitikken, end den vi har set både under den nuværende regering, men også den tidligere regering, der gennemførte massive besparelser på kulturområdet.

Der er valg til Folketinget 1. november.

