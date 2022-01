Radikale vil lade potentielle sosu'er få opholdstilladelse

For at skaffe nogen af de mange tusinde sosu'er, der mangler i Danmark, vil De Radikale kigge uden for EU.

De Radikale vil gøre det lettere for personer uden for EU med en social- og sundhedsuddannelse at komme til Danmark for at arbejde. Det fortæller partiets politiske ordfører, Andreas Steenberg.

Som det er nu kan personer, der er uddannet som læge, sygeplejerske eller tandlæge, få på ophold i Danmark i en periode, hvor de kan lære eksempelvis dansk for at få godkendt deres autorisation. Den ordning til De Radikale udvide.

- Vi mangler mennesker i økonomien, ikke mindst i hjemmeplejen. Der mangler simpelthen tusinder af mennesker til at passe på vores ældre og give dem en værdig alderdom.

- Der synes vi, det vil være oplagt at forsøge at rekruttere nogle mennesker uden for EU til at komme og være sosu-assistenter eller sundhedshjælpere i Danmark, siger Andreas Steenberg.

Der er et stort og voksende behov for ansatte i hjemmepleje, hvor der ofte bliver rekrutteret forgæves.

At give opholdstilladelse til autorisation for personer med en social- og sundhedsuddannelse vil dog med al sandsynlighed åbne for en betydeligt større gruppe end læger og tandlæger.

- Vi synes kun, det vil være rigtigt godt, hvis der kommer mange mennesker fra udlandet for at se, om de kan få autorisation. For der mangler tusinder af mennesker i ældreplejen.

- Så det ville løse en af vores samfunds allerstørste udfordringer, siger Andreas Steenberg.

Han siger yderligere, at det ikke er nok at kigge blandt EU's 448 millioner indbyggere, der frit kan indrejse og arbejde i Danmark, når det kommer til at skaffe sosu'er.

- Man skal gøre begge dele. Og vi ved, at der er mennesker uden for EU, der gerne vil hertil og arbejde.

- Hvis det kan løse den udfordring, vi står med, så mener jeg, vi skal bruge den løsning, siger han.

/ritzau/