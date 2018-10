Radikale vil lempe reglerne for rugemoderskab

Dansk Folkeparti afviser at lempe regler for rugemødre, mens Venstre og Socialdemokratiet lytter til forslag.

De Radikale vil gøre det lettere for par at få et barn ved hjælp af en rugemor. I et nyt ligestillingsudspil foreslår partiet en lempelse af reglerne, skriver avisen Kristeligt Dagblad.

Ifølge De Radikales gruppenæstformand, Sofie Carsten Nielsen, handler det om at ligestille barnløse par - herunder LGBTI-personer - med andre, der modtager forskellige former for hjælp med at få børn.

- Det handler ikke om, at alle har ret til at få et barn, men alle har ret til at få muligheden for at prøve, siger hun til Kristeligt Dagblad.

- Det skal være lige så meget en ret for LGBTI-personer og barnløse, som det er for folk, der modtager andre former for fertilitetsbehandling i dag.

Det er i dag ikke ulovligt at være såkaldt rugemor. Men det er ulovligt for sundhedspersoner er bistå. Det vil De Radikale have gjort til en legal fertilitetsbehandling.

Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, er villig til at finde en ramme for altruistisk rugemoderskab - altså udelukkende med andres lykke for øje.

Venstres ordfører på området, Jane Heitmann, opfordrer De Radikale til at diskutere deres forslag med de andre partiers ordførere for at se, om der er behov for justeringer i reglerne.

Dansk Folkepartis ligestillingsordfører, Karina Adsbøl, er dog afvisende. Hun mener, at det kan skabe nogle uhensigtsmæssige situationer.

- Hvad sker der, hvis kvinden fortryder? Skal kvinden så tvinges efter fødslen til at afgive sit barn med henvisning til en aftale eller kontrakt om rugemoderskab, spørger hun.

Det Etiske Råd tog stilling til rugemoderskab i 2008 og igen i 2013.

I 2013 mente et lille flertal, at man af hensyn til barnløse bør lempe reglerne for netop altruistisk rugemoderskab. Men rådet slog fast, at der skal være en fortrydelsesret for kvinden.

Læge og professor Gorm Greisen, der er formand for Det Etiske Råd, siger, at han personligt ikke ser nogen grund til yderligere at lempe adgangen til rugemoderskab.

- På egen bane er jeg bekymret, for det er et af en række initiativer i retning af at kunstiggøre det at få børn.

- Jeg mener ikke, man kan tale om en ret til at få børn, men heller ikke en ret til at få al mulig hjælp til at få børn, siger han til Ritzau.

Hvis man lemper yderligere, vil det ifølge overlægen være et skridt ned ad en "glidebane", hvor man betragter barnet "som et produkt frem for en gave".

