Radikale vil sløjfe omstridt rabat i CO2-afgift senest i 2030

Rabatten i CO2-afgiften, som regeringen lægger op til at give til Aalborg Portland og andre mineralogiske virksomheder, skal være væk senest i 2030.

Sådan lyder kravet fra De Radikale, skriver Berlingske.

Folketingets partier forhandler i øjeblikket om en CO2-afgift som led i en grøn skattereform.

- Tilgangen skal skærpes, være mere ambitiøs og mere forpligtende. Jeg kan godt forstå efterspørgslen efter, at vi skal have en ensartet afgift for alle. Der er ikke nogen, som skal slippe, siger De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen til Berlingske.

De Radikale ønsker en forpligtende aftale om, at rabatterne forsvinder i 2030.

Indtil da kan rabatterne accepteres ved at give virksomhederne en forpligtelse til, at investere rabatten i grøn omstilling af produktion.

Forslaget møder opbakning fra politisk ordfører i Enhedslisten, Mai Villadsen. Men hun ser gerne, at rabatterne forsvinder endnu hurtigere, siger hun til Berlingske.

/ritzau/