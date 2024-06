Radikale vil svække stor-industrielle landbrug til fordel for små gårde

I et halvt år har en radikal baggrundsgruppe arbejdet på at udforme en ny vision for landbruget.

Med landmænd, baglandsstemmer og organisationer har landbrugsordfører Christian Friis Bach sat et 17 sider langt udspil om landbrugets fremtid og grønne omstilling sammen.

Udspillet lægger en central præmis til grund:

De store, industrielle landbrug skal fortrænges til fordel for mindre, lokale landbrug.

- Hvis man udfaser støtten til de større landbrug og koncentrerer sig om de mindre landbrug og sikrer, at de kan købe lokal jord, få lettet administrative byrder, drive en gårdbutik og skabe lokale arbejdspladser, vil vi få en tredobbelt gevinst for både landdistrikter, klimaet og biodiversiteten, siger Christian Friis Bach.

I dag er landbrugsstøtten bundet op på, hvor mange hektar et landbrug breder sig over. Jo større landbrug, des flere støttekroner.

Derfor vil De Radikale have udfaset støtten til landbrug på over 100 hektar.

- Det vil sikre, at vi får en større diversitet i landdistrikterne, for det vil gøre, at de små landbrug i højere grad vil få den støtte, siger Christian Friis Bach.

I hans optik har mindre, lokalnære landbrug bedre forudsætninger for at skabe biodiversitet og miljøtiltag på deres grunde. Ligeledes kan de spille en mere deltagende rolle i lokalsamfundet, mener Christian Friis Bach.

Store landbrug kan omvendt siges at kunne skabe stordriftsfordele med klimagevinst. Arealet udnyttes mere effektivt, og store landbrugsbedrifter har lettere ved at investere i klimatiltag som eksempels biogas og rensningsanlæg til drivhusgasser fra staldene.

Derfor skal de store landbrug ifølge Radikale heller ikke direkte forbydes, for der kan være et behov for stadig at have en mindre andel af dem.

- Men det er industrilandbrug. Og der er ingen grund til, at de på sigt skal have støtte. De skal behandles som effektivt drevne industrivirksomheder, og det er det, de er, siger Christian Friis Bach.

Han fremhæver yderligere, at støtten til de store landbrug forplanter sig i højere priser på jord og ejendomme og dermed forhindrer en ny og yngre generation af landmænd i at komme på markedet.

- Hvis man fjerner støtten, er der en effekt, der vil dæmpe udviklingen i jordpriser og for landbrugsejendomme, siger Christian Friis Bach.

/ritzau/