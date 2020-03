Radikale vil vide om Danmark kan sende læger til Italien

Fordi det går bedre i Danmark, bør regeringen undersøge, om man kan hjælp til i udlandet, mener De Radikale.

Regeringen bør undersøge, om Danmark kan sende læger, masker eller anden hjælp til EU-lande som Italien og Spanien, der er hårdt ramt af coronakrisen.

Det mener Radikale Venstre, der har sendt spørgsmål til regeringen om, hvad Danmark har mulighed for at gøre for at hjælpe.

- Nu går det bedre her, så der er måske noget, vi har i overskud eller noget mandskab på et eller andet område, hvor vi kunne hjælpe Italien eller Spanien, som er ekstremt hårdt ramt, siger De Radikales politiske ordfører, Sofie Carsten Nielsen.

Hjælpen kunne ifølge hende bestå af alt fra hjælp fra danske universiteter eller det danske forsvar til at sende sundhedsfagligt mandskab afsted.

- Alle er jo ramt. Men Tyskland, Polen og andre har haft mulighed for at gøre bare en lille smule for at hjælpe. Og det afsøger vi nu, om vi ikke også har i Danmark - bare på et eller andet område, siger Sofie Carsten Nielsen.

På et pressemøde mandag sagde statsminister Mette Frederiksen (S) og Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut, at det, Danmark gør for at mindske spredningen af virusset, begynder at virke.

Det fik også Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa, til at tænke, at det måske er på tide at vende blikket mere udad.

- Mange lande har formået at hjælpe især Italien og Spanien. Tyskland har sendt 300 respiratorer og har senest taget mod omkring 100 patienter fra Frankrig og Italien, siger Lykke Friis.

Derudover har Østrig og Frankrig hver sendt omkring en million masker til Italien. Og Albanien, der er kandidat til at blive et EU-land, har sendt 30 læger og sygeplejersker til Italien.

Italien er det land i Europa, der er hårdest ramt. Næst efter kommer Spanien. Hvert døgn dør der i disse dage flere end 800 italienere og spaniere af den meget smittefarlige sygdom.

/ritzau/