Radikale vrager Socialdemokratiets pensionsplan

Rasmus Helveg Petersen afslår Socialdemokratiets plan om ret til tidlig pension for nedslidte.

Med et udskrevet valg er tiden løbet ud for Socialdemokratiet, hvis det skulle have gennemført planen om tidligere pension til nedslidte danskere.

Det mener beskæftigelsesordfører Rasmus Helveg Petersen (R).

Selv hvis Socialdemokratiet skulle få et flertal udenom Radikale og Dansk Folkeparti, mener han.

Helveg Petersen peger på, at Socialdemokratiet ikke har nået at opsige velfærdsforliget fra 2006.

- Nu hvor valgperioden er i gang, så kan man ikke gennemføre Socialdemokratiets luftige tanker om differentieret pension, siger Rasmus Helveg Petersen.

Forliget er indgået i samarbejde mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Det fastsætter, at efterløns- og pensionsalderen skal stige i takt med, at befolkningen lever længere.

Ifølge Radikale Venstre kan Socialdemokraterne ikke røre ved pensionsalderen i den kommende valgperiode.

- I den kommende valgperiode kan Socialdemokratiet ikke indføre differentieret tilbagetræk, fordi det kræver, at alle forligspartierne er enige om - herunder Radikale Venstre.

- Og det kan jeg sige med det samme: Det vil vi ikke være med til i den kommende valgperiode, siger Rasmus Helveg Petersen.

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Mattias Tesfaye, afviser blankt, at løbet er kørt for idéen om tidligere tilbagetrækning for nedslidte med mange år på arbejdsmarkedet.

- Vores forslag er ikke dødt. Det er mere levende end nogensinde. Nu skal danskerne tage stilling til, om de støtter den politik, vi har fremlagt, og den diskussion kan De Radikale ikke begrave i Christiansborg-snik-snak, siger Mattias Tesfaye til A4 Nu.

/ritzau/