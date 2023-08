Radikales klimaforslag kan gøre økokød ti procent dyrere

Med et grønt udspil vil Radikale Venstre sætte forbrugsafgifter på blandt andet okse- og kalvekød samt på tøj og tekstil.

Pengene fra de afgifter skal blandt andet bruges på skattelettelser i bunden.

Den afgift på okse- og kalvekød, som partiet foreslår, skelner ikke mellem kød fra økologiske landbrug og kød fra konventionelle landbrug.

Og den afhænger ikke af, i hvor høj grad landmanden har indført klimatiltag i sin produktion.

Næstformand for Radikale Venstres folketingsgruppe Samira Nawa (R) erkender, at partiets forslag isoleret set ikke ser på, hvor bæredygtigt det konkrete produkt er produceret.

- Det er der, man kan starte i dag, men hen ad vejen kan man jo finde sådan et system, så man kan differentiere afgifter alt efter, hvor meget det enkelte produkt har udledt, siger hun til Ritzau.

Forslaget kommer i forbindelse med De Radikales sommergruppemøde, som partiet holder pressemøde i forlængelse af tirsdag formiddag.

I udspillet foreslår Radikale Venstre også en vægtafgift på 50 kroner per kilo tøj og tekstil.

Partiet har ikke nogen plan for, hvordan en udregningsmodel skal se ud.

- Når vi lægger det her udspil frem, er det med et stærkt håb om, at regeringen griber det og sætter alle kræfter i gang, man har i ministerierne, for at finde ud af, hvordan systemet helt konkret skal se ud, siger Samira Nawa.

Ud over afgiften på okse- og kalvekød og tekstilafgiften foreslår partiet blandt andet en afgift på at flyve, hvor den gennemsnitlige afgift foreslås at ligge på omkring 100 kroner per passager, hvis forslaget indføres i 2024.

Afgiften skal gradvist stige til omkring 160 kroner per passager i 2030.

Skattelettelsen i bunden målsættes på 10 milliarder kroner.

- Skattelettelserne skal være til gavn for alle forbrugere, siger Samira Nawa.