Radikales landsformand går på orlov efter beskyldninger om chikane

Radikale Venstres landsformand, Mikkel Irminger Sarbo, går på orlov efter beskyldninger om chikane.

Det fremgår af en mail fra formanden til partiets bagland, skriver Børsen, der er i besiddelse af mailen.

- I relation til valget af næstformand på landsmødet i september er der blevet rettet henvendelse til vores uafhængige kontaktinstans for muligt brud på vores samværspolitik fra min side over for Rune Christiansen, skriver han i mailen.

Weekendavisen erfarede mandag, at flere medlemmer af Radikale har klaget over Sarbo i september. Det skete i forbindelse med valget af en ny næstformand til partiets landsmøde. Et valg som Rune Christiansen tabte.

Sarbo skulle ifølge klagerne, som også inkluderer Rune Christiansen selv, have påvirket valget af næstformand med bagtalelse og chikane.

Landsforbundets næstforperson, Kathrine Olldag, overtager Sarbos opgaver, skriver han videre.

