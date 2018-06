Radio24syv flyttes fra København til Vestdanmark

En stor del af Radio24syv flyttes vest for Storebælt. En redaktion bliver i København, oplyser kulturminister.

Som en del af en ny medieaftale skal Radio24syvs hovedsæde flyttes fra København til Vestdanmark, oplyser kulturminister Mette Bock (LA).

- Vi har lagt på til meget markante besparelser på Radio24syv. De besparelser bliver på tre procent om året i hele forligsperioden på fem år.

- Derudover bliver en stor del af Radio24syv, inklusiv hovedsædet, flyttet til Vestdanmark. Vi sikrer dog, at der fortsat er en redaktion i København, sådan at de signaturprogrammer, som har gjort, at Radio24syv har fået så godt fat i danskerne, kan fortsætte, siger kulturminister til Ritzau natten til fredag.

- Men hovedvægten bliver altså lagt på, at en stor del af Radio24syv skal flyttes vest for Storebælt, siger hun og tilføjer, at det endnu ikke vides hvor.

/ritzau/