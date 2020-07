Rådmand vil lave klagefunktion og hyre flere efter ældresvigt

Jette Skive, der krævede fogedforbud mod optagelser af plejehjemsbeboer, vil bruge ti millioner på nye tiltag.

Efter en sag om svigt af en ældre borger på plejehjem vil rådmand Jette Skive (DF) fra Aarhus Kommune, som krævede fogedforbud mod optagelser af den ældre borger, bruge ti millioner på akutte tiltag i ældreplejen.

Der skal blandt andet ansættes flere medarbejdere i ældreplejen og oprettes en klage- og ombudsmandsfunktion.

Desuden går hun efter at få afsat et "trecifret millionbeløb" til ældreplejen ved de kommende budgetforhandlinger.

Det oplyser Jette Skive i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

Der skal konkret ansættes flere serviceassistenter til rengøring på plejehjem og flere "kvalitetssygeplejersker", hedder det i pressemeddelelsen.

Desuden skal sosu-personale uddannes i kultur, adfærd og etik.

Jette Skive har bedt sin direktør om at finde pengene. Hun kalder det uacceptabelt, når ældre borgere behandles uværdigt.

Tiltagene kommer efter en meget omtalt sag om 90-årige Else, der på et plejehjem i Aarhus var udsat for uværdig hjemmepleje. Det kom frem gennem skjulte optagelser, som Ekstra Bladet bragte.

TV2 havde stået for de skjulte optagelser, og før offentliggørelsen hos Ekstra Bladet havde TV2 fået fogedforbud mod at vise optagelserne.

Det var Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg, som Jette Skive er ansvarlig for, der fik nedlagt forbud mod at vise tv-optagelserne.

På optagelserne ser man den 90-årige demente kvinde og plejehjemmets personale.

Jette Skive siger, at hun har rykket en bedre ældrepleje helt frem i prioriteringskøen.

- Jeg har set så meget her omkring Else-sagen, der ikke bare har rystet landet hele vejen op til statsministeren, men også mig selv. Det skal ingen mennesker udsættes for. Nu drejer vi en stor organisation, så hurtigt som den aldrig har drejet før, siger Jette Skive.

