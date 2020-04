Ramadanen flytter fra moskeen til hjemmet

Det sociale aspekt af ramadanen udebliver i år på grund af coronavirus. Danske moskeer opfordrer til, at ramadanen i stedet bliver fejret hjemme med familien.

Når den muslimske højtid ramadan begynder torsdag aften, vil den forløbe på en anderledes måde end vanligt.

På grund af coronavirus vil den daglige aftenbøn i moskeerne nemlig ikke kunne gennemføres.

Det samme gælder for fællesspisninger og den store afslutningsfest Eid, som også udgår.

I moskeen Dansk Islamisk Center har man valgt at aflyse alle de fælles aktiviteter, som forbindes med ramadanen.

Det fortæller Fatih Alev, formand for Dansk Islamisk Center.

- Alt det, man forbinder med ramadanen, som er meget fællesskabsorienteret, er henlagt til de private hjem.

- På den måde bliver ramadanen for første gang afviklet på en meget anderledes måde, hvor folk er hjemme sammen med deres familier, siger Fatih Alev.

Han uddyber, at i islam skal ritualerne ses som et middel til at nå målet om åndelig styrke, og at der ikke er noget i vejen med at bede hjemmefra og ikke i moskeen.

Derfor er der ikke noget til hindre for, at ramadanen i år bliver afviklet hver for sig i hjemmet sammen med familien og uden de store sociale sammenkomster.

- Moskeerne skal ses som et supplement til den private religiøsitet.

- Derfor kan den her tid bidrage til, at vi rent praktisk kan facilitere, at hjemmet og religionen hænger sammen, siger Fatih Alev.

Hos Dansk Islamisk Trossamfund holdes der heller ikke fællesspisninger og fællesbønner under ramadanen.

Det fortæller Hatice Kocer Aras, som er frivillig i Dansk Islamisk Trossamfund.

Organisationen opfordrer til, at ramadanen i stedet fejres i hjemmet.

- Vi tilskynder vores medlemmer og andre muslimer til at lave bønner derhjemme.

- Altså omdanne deres hjem til en lille moske, så man på den måde kan fejre ramadanen, siger Hatice Kocer Aras.

Organisationen har indtil videre ikke nogen planer om at afvikle ramadanen i fællesskab via internettet.

- Ramadanen er ikke kun at spise sammen, men også at tale sammen og udføre bøn sammen. Det kan man ikke rigtig gøre online, siger Hatice Kocer Aras.

