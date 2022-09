Ramper af legoklodser hjælper gangbesværede

I flere europæiske lande benyttes Lego-ramper til at gøre opmærksom på dårlig tilgængelighed for gangbesværede

Aurore Schroeder i den lille by Coulaines, der ligger cirka 200 km sydvest for Paris, samler på Lego-klodser. I byens butikker hænger skilte, der opfordrer de knapt 8000 indbyggere til at hente kasserne med børnenes gamle Lego-klodser ned fra loftet, og en Facebook-gruppe spreder også budskabet om, at den enlige mor har brug for alt det Lego, hun kan opdrive.

Men det er ikke for at beskæftige sit barn, at hun har startet en indsamling af Lego-klodser. De skal i stedet bruges til at bygge en rampe, så hun kan komme over dørtrinnet til sin bolig med den rollator, som hun er nødt til at bruge som følge af en sjælden muskelsygdom.