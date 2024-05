Randers' borgmester overlever efter udfordring fra partifælle

Randers' borgmester Torben Hansen fortsætter som Socialdemokratiets borgmesterkandidat, efter den lokale partifælle Anker Boje har udfordret ham i et kampvalg.

Det står klart onsdag aften efter en afstemning for de lokale socialdemokrater.

265 stemte på Torben Hansen, mens Anker Boje fik 127 stemmer.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Anker Boje meldte i april, at han ville udfordre den siddende borgmester Torben Hansen.

Årsagen var ifølge Anker Boje, at der var brug for en ny linje og bedre samarbejde i byrådsgruppen, efter at der havde været interne uenigheder.

- Der er allerede splittelse i partiet, og der ønsker jeg jo at samle partiet. Jeg tror, det er godt, at man får testet de demokratiske muligheder, man har også internt i partiet, sagde Anker Boje til TV 2 Østjylland.

Borgmester Torben Hansen afviste, at der var uenighed i gruppen.

De lokale partifolk har kunne stemme indtil natten til onsdag, og resultatet blev offentliggjort klokken 19.

Her var den socialdemokratiske gruppe og de 11 byrådsmedlemmer samlet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Torben Hansen har været i vælten de seneste måneder efter jordskreddet ved Nordic Wastes grund i Randers.

Regningen for oprydningen kan blive så stor, at det risikerer at tømme kommunens kasse og sætte Randers Kommune under administration af staten.

- Den opgave, vi står foran, den kan vi simpelthen ikke løfte, har Torben Hansen sagt på et pressemøde om de økonomiske udfordringer.

Borgmesteren og kommunens forvaltninger har også været i søgelyset.

Det er blevet afdækket, at miljøkontrollen med Nordic Wastes grund har været mangelfuld.

/ritzau/