Randers Kommune iværksætter prøvegravning ved Nordic Waste

Randers Kommune er gået i gang med en prøvegravning i jordskreddet ved Nordic Waste.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse mandag.

Med prøvegravningen skal det vurderes, om jorden, som skred ud på vejen, kan føres tilbage til Nordic Wastes område.

Samtidig er det første skridt mod at kunne genetablere Alling Å og Gl. Århusvej.

Prøvegravningen gik i gang for få dage siden, og forventningen er, at man er færdig med arbejdet i løbet af denne uge.

- Det her er godt nyt. Prøvegravningen markerer et vigtigt skridt i vores arbejde med at afværge konsekvenserne af jordskreddet ved Nordic Waste, siger Jesper Kaas Schmidt, der er kommunaldirektør i Randers Kommune, i meddelelsen.

Kommunen forventer, at prøvegravningen vil have en minimal effekt på jordskreddet.

- Det er vigtigt, at indsatsen ikke medfører nye og yderligere jordskred. Derfor har vi rådført os grundigt inden, vi gik i gang, og vi gør undervejs alt, hvad vi kan for at stabilisere området, ligesom vi nøje overvåger skredet, lyder det fra Jesper Kaas Schmidt.

/ritzau/