Randers Kommune politianmelder Nordic Waste igen

Randers Kommune har politianmeldt virksomheden Nordic Waste for at overtræde flere paragraffer i miljøbeskyttelsesloven.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Jesper Kaas Schmidt, der er kommunaldirektør, kan ikke komme politianmeldelsens indhold nærmere.

- Jeg har desværre ikke mulighed for at svare på konkrete spørgsmål om, hvad anmeldelserne specifikt drejer sig om. Det må vi ikke, siger han i meddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men jeg kan sige, at finder vi yderligere forhold, som kræver en politianmeldelse, så gør vi det, siger han.

Det er ikke første gang, at kommunen politianmelder virksomheden, der har en hovedrolle i en sag om et miljøfarligt jordskred ved Randers.

I marts blev den anmeldt for både at overtræde naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven.

Sagen har stået på, siden jordskreddet blev offentligt kendt i december sidste år. Undervejs har myndighederne kæmpet for at inddæmme skaderne og risikoen for miljøforurening.

I december overlod Nordic Waste oprydningen til Randers Kommune, der har estimeret, at prisen for oprydningsarbejdet kan ende med at løbe op i 663 millioner kroner.

Ansvaret og betalingen for jordskreddet er stadig et stridspunkt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Boris Frederiksen, der er partner hos Kammeradvokaten og kurator i konkursboet efter Nordic Waste, forsøger lige nu at finde ud af, om der kan rettes krav mod den tidligere ledelse og ejerkreds.

Det betyder, at tusindvis af dokumenter skal gennemgås.

Kuratoren er blandt andet i gang med at undersøge, om der er grundlag for at gå efter de millioner, som stifterne har trukket ud til sig selv som udbytte.

Ejerkredsen har udbetalt i alt 96,3 millioner kroner i udbytte fra henholdsvis Nordic Waste og søsterselskabet DSH Recycling i perioden 2018 til 2023, viser tidligere regnskaber ifølge Radio4.

/ritzau/