Randers Kommune vil etablere vådområde i kamp for at redde å

Fredag er Randers Kommune begyndt at forberede etableringen af et nyt vådområde på arealet nordøst for jordbehandlingsvirksomheden Nordic Waste, hvor et jordskred finder sted.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Formålet med etableringen af vådområdet er at sikre, at det forurenede overfladevand bliver renset, før det løber længere ned i Alling Å og ud i Randers Fjord.

Siden tirsdag har Randers Kommune i samarbejde med entreprenører og beredskabet arbejdet på at omlægge og rørlægge åen.

Det sker i et forsøg på at redde Alling Å fra den forurenede jord, der er i skred på Gl. Aarhusvej i Ølst, som er syd for Randers, hvor Nordic Waste ligger.

I pressemeddelelsen udtaler kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, at vådområdet også skal sikre, at "vi er forberedte på den situation, der kan opstå, hvis for eksempel rørene kollapser, eller vandstanden ved den midlertidige dæmning" bliver for høj, og vandet løber uden om rørledningen.

Vådområdet kommer til at fungere efter de samme principper som et regnvandsbassin, skriver Randers Kommune.

Eventuel forurening fra overfladevandet vil lægge sig som slam på bunden, der kan suges op.

Det vil kunne sikre, at mikrofiller fra dæmningen, som Nordic Waste har etableret på deres matrikel, kan nå at bundfælde sig i vådområdet, før vandet siver længere ned i Alling Å.

Mikrofiller er restprodukt fra cementproduktion.

Nordic Waste har selv forsøgt at stabilisere jorden på sin grund for at stoppe jordskreddet.

Tirsdag skrev virksomheden i en pressemeddelelse, at den har indstillet opbremsningsarbejdet.

- Det (Nordic Waste, red.) er forsøgt at inddæmme og bremse på jorden på egen grund, men naturkræfterne, som har været på spil i forbindelse med jordskreddet, har efter halvanden uges intens indsats i døgndrift vist sig ikke at være mulige at bremse.

