Rapport afmonterer frygt for flere syge i Grindsted

Borgere fra forureningsplagede Grindsted viser ikke tegn på øget risiko for sygdom, viser rapport.

Der har ikke været flere tilfælde af syge og døde i den jyske by Grindsted, hvor Grindstedværket har medført store forureninger, end i 12 andre jyske byer, som der er sammenlignet med.

Det er konklusionen på en ny undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet har udført for Region Syddanmark.

Koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen, som er formand for styregruppen bag undersøgelsen, understreger, at undersøgelsen dermed ikke kan bruges til at koble sygdom og og forurening i byen.

- Det er en registerundersøgelse, som henter data fra alle vores sundhedsregistre. Den ser dermed ikke på årsagerne bag, siger han.

I 2018 afsatte regionen 900.000 kroner til at få undersøgt, om der var en højere sygdomsrisiko forbundet med at bo i Grindsted.

Store områder af byen er forurenet af giftigt affald fra Grindstedværket, som fra 1924 og ind i 1970'erne deponerede store mængder miljøfarligt affald i naturen.

- Forekomsten af sygdomme, fødselsudfald, fertilitetsproblemer og dødelighed blandt borgere i Grindsted er ikke væsentlig forskellig fra borgere i sammenlignelige byer i Region Syddanmark og Region Midtjylland, lyder det i rapporten.

Der ses dog enkelte undtagelser.

Der er påvist 14 procent flere tilfælde prostatakræft i Grindsted i forhold til de byer, der sammenlignes med.

Den forskel er tydelig frem til 1990, hvorefter der ikke længere ses større risiko.

Ser man på hjertekarsygdomme, er der 140 nye tilfælde per 10.000 indbyggere om året i Grindsted mod 134 nye tilfælde per 10.000 indbyggere i sammenligningsbyerne.

Til gengæld er der 33 procent færre tilfælde af kræft i nyrerne i Grindsted.

- Når man zoomer helt ind på en by på denne måde, vil der altid være udsving på disse sygdomme i visse årtier.

- Men udsvingene går begge veje, og der er ikke noget mønster i, at der for eksempel er en generel øget forekomst af kræft eller neurologiske sygdomme over tid, siger Kurt Espersen.

Han mener ikke, at undersøgelsen vil betyde, at oprydningen i Grindsted bliver nedprioriteret.

- Vores politikere er ikke indstillede på, at det her skal forsinke en oprydning i Grindsted, slår Kurt Espersen fast.

/ritzau/