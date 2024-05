Rapport: Børn bliver mobbet med deres etnicitet i folkeskolen

En række børn er blevet mobbet med deres etnicitet i folkeskolen eller har set andre børn blive det.

Det viser en ny rapport, som Institut for Menneskerettigheder og Børns Vilkår står bag.

I den svarer 51 procent af de minoritetsetniske elever i undersøgelsen, at de er blevet mobbet med deres religion, hudfarve, nationalitet eller kultur.

En elev betegnes i undersøgelsen som minoritetsetnisk, hvis mindst en af forældrene er født uden for Danmark.

Over halvdelen af de i alt 1568 elever, som medvirker i undersøgelsen, svarer uanset hvilken baggrund de har, at de har set andre børn blive mobbet med deres etnicitet.

Rapporten peger også på, at det tilsyneladende ikke er et problem, som bliver mellem børnene.

19 procent af de elever, som har ikkevestlig baggrund, svarer, at de har oplevet nedværdigende adfærd fra deres lærere.

Det kalder Rasmus Kjeldahl, der er direktør for Børns Vilkår, "alarmerende".

- Det er først og fremmest skoleledelsens ansvar at forebygge og bekæmpe alle former for mobning og sikre et trygt fællesskab og et godt undervisningsmiljø, siger han i en pressemeddelelse fra Institut for Menneskerettigheder.

Eleverne, der er blevet spurgt, går i 6.-9.-klasse.

