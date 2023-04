Rapport: Børn på udrejsecentret Avnstrup mistrives

Mistrivsel hærger hos børnene på udrejsecentret Avnstrup i byen Hvalsø nær Roskilde.

Det konstaterer en ny rapport udarbejdet af Røde Kors, som varetager den daglige drift på centret.

- En væsentlig årsag er, at børn og deres familier er utrolig længe i asylsystemet og flytter utrolig meget rundt, fortæller Anne la Cour, asylchef hos Røde Kors.

Rapporten er lavet på baggrund af interviews med otte beboere og 25 ansatte på Avnstrup.

Også resultater fra psykologiske screeninger af 16 familier på udrejsecentret - i alt 25 børn og 28 voksne - indgår i rapporten.

- De 25 børn har i gennemsnit været i asylsystemet i otte år og er flyttet syv gange. Det betyder, at børnene har måttet sige farvel til alt, hvad de kendte - legekammerater, fritidsaktiviteter og så videre - alt for mange gange.

Konklusionerne i rapporten lyder blandt andet, at 48 procent af børnene har symptomer på store vanskeligheder i forhold til følelser, opmærksomhed og hyperaktivitet.

Derudover har 40 procent symptomer på markante adfærdsvanskeligheder, mens 16 procent oplever vanskeligheder i deres relationer med jævnaldrende.

- Nogle børn er utrolig urolige, aggressive og kan ikke holde øjenkontakt. Andre er mere indadvendte og bliver næsten depressive, siger Anne la Cour.

Asylchefen tilføjer, at børnene også er glade nogle gange - særligt når de skal i skole.

- Problemet er blandt andet, når de bliver 17 år, og der ikke længere er udsigt til at uddanne sig. Så kommer der et gevaldigt mismod ind over gruppen.

Når de unge beboere fylder 17 år, har de ikke længere skolepligt, og dermed bliver der ikke afsat penge til uddannelse. Det betyder, at børnene begynder at miste motivationen allerede fra 13-årsalderen, hedder det i rapporten.

I 2019 udkom Røde Kors med en rapport om udrejsecentret Sjælsmark, hvori det lød, at der var mistrivsel blandt børnene. Det fik Røde Kors til at komme med anbefalinger, som blev gennemført på Avnstrup.

Nu konstaterer Røde Kors, at det ikke er nok.

Spørgsmål: Det er Røde Kors, som står for den daglige drift på Avnstrup. Mener I, at I har gjort nok for at styrke børnenes trivsel?

- Der er sket mange forbedringer, men der er stadig nogle grundvilkår, som vi ikke kan lave om på, men som er afgørende for familiernes trivsel - ikke mindst børnenes.

Derfor kommer organisationen nu med syv nye anbefalinger.

- En meget vigtig anbefaling er, at ingen familier skal flytte til et udrejsecenter, før udrejsen er umiddelbart forestående. Dermed undgår man at rive børnene op med rod, fortæller Anne la Cour.

- En anden klar anbefaling er, at de 17-årige skal have mulighed for at uddanne sig.

/ritzau/