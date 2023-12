Rapport fra FE peger på dansk risiko i Mellemøsten

Krigen mellem Israel og Hamas har vist, hvordan uløste konflikter tæt på Europa hurtigt kan eskalere.

Sammen med blandt andet det seneste års koranafbrændinger har det øget truslen mod Danmark og vores interesser i udlandet.

Sådan lyder det i rapporten "Udsyn 2023" fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Her tegnes der årligt et billede af udefrakommende trusler mod Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er det alvorligste og mest sammensatte trusselsbillede siden Den Kolde Krig, siger Anja Dalgaard-Nielsen, som er chef for efterretning i FE, til Jyllands-Posten.

Også Rusland spiller en stor rolle i denne sammenhæng.

Landet udgør således en "langvarig sikkerhedspolitisk trussel" mod de vestlige lande.

- Rusland vil fortsat have ambitioner om at gennemtvinge en ændring af den sikkerhedspolitiske orden i Europa og at modarbejde en regelbaseret verdensorden. Danmark vil i meget lang tid stå over for et skærpet trusselsbillede i Europa.

Blandt andet spionerer Rusland mod kritisk infrastruktur i Danmark.

Sandsynligvis forbereder landet sig på at kunne udføre sabotage på dansk område i tilfælde af eskalerende konflikt eller krig, fremgår det.

Dertil ønsker Rusland at undergrave det vestlige sammenhold, som er centralt for støtten til Ukraine.

Det sker med "destabiliserende aktiviteter som blandt andet påvirkningsoperationer i konflikten med Vesten," lyder det.

FE vurderer det samtidig usandsynligt, at Rusland og de vestlige lande kan have en ordentlig dialog om sikkerhedspolitiske problemer - herunder krigen i Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det vil på langt sigt tilføre forholdet mellem Rusland og de vestlige lande yderligere elementer af usikkerhed, konkluderes det.

Konflikten mellem Israel og Hamas, som brød ud den 7. oktober, har også skubbet til en potentiel trussel mod Danmark.

Krigen er et eksempel på, hvordan uløste konflikter omkring Europa kan eskalere hurtigt og skabe stor ustabilitet, lyder det.

- En langvarig israelsk militær kampagne og tilstedeværelse i Gaza sammenholdt med en generel vrede mod Vesten vil skærpe truslen mod vestlige, herunder danske, interesser i regionen.

Her nævnes trusler fra terrorgrupper som et eksempel. Men der er også risiko for civile uroligheder såsom stormløb og væbnede angreb mod blandt andet virksomheder, vurderes det.

Terrortruslen mod Danmark er desuden blevet øget som konsekvens af koranafbrændinger.

Både Danmark og Sverige vil i et tiårigt perspektiv være "en fast del af den militante islamistiske propaganda rettet mod Vesten."

/ritzau/