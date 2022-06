Rapport: Hjemsendelser kan stride mod menneskerettigheder

Når de danske myndigheder fratager syriske flygtninge fra området omkring Damaskus deres opholdstilladelse, risikerer myndighederne i nogle tilfælde at handle i strid med menneskerettighederne.

Det vurderer Institut for Menneskerettigheder i ny rapport ifølge Information.

Blandt andet kritiserer instituttet Udlændingestyrelsen for ikke at tage tilstrækkeligt hensyn til retten til familie- og privatliv, når styrelsen skal vurdere en udsendelse.

Ifølge avisen peger rapporten på flere områder, hvor instituttet ser behov for øget retssikkerhed.

- Her skal man huske, at Danmark er det eneste land i EU, der har indført den minimale asylstatus, der hedder midlertidig beskyttelsesstatus. Det gør det særligt vigtigt for os at vurdere forholdene i Projekt Damaskus, og vi finder helt overordnet, at der er behov for klarere regler og fremfor alt mere gennemsigtighed, siger Nikolas Feith Tan, der er seniorforsker hos Institut for Menneskerettigheder.

De senere år er der kommet yderligere politisk fokus på, at flygtninge kun skal kunne opholde sig midlertidigt i Danmark. Derfor er det blevet lettere at inddrage opholdstilladelser for flygtninge, der har fået beskyttelse eller midlertidig beskyttelse, skriver Information.

Udlændingestyrelsens presseafdeling skriver som kommentar til kritikken, at styrelsen foretager "en grundig vurdering af Danmarks internationale forpligtigelser i de enkelte sager", skriver Information.

Avisen har tidligere beskrevet, at 71 procent af syrere med inddraget opholdstilladelse får omgjort deres sag.

Det betyder, at Flygtningenævnet på trods af Udlændingestyrelsen afgørelse har givet fortsat opholdstilladelse.

- En omgørelsesprocent på 71 procent er for høj på længere sigt, ikke mindst af hensyn til de personer, der oplever at få inddraget eller nægtet forlænget deres opholdstilladelse, har Ib Hounsgaard Trabjerg, formand for Flygtningenævnet, tidligere udtalt til Information.

Han pegede her på, at det skaber usikkerhed for de personer, sagerne handler om.

