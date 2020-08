Rapport: Iltsvind er fordoblet i de danske farvande

Arealet med iltsvind i danske farvande er fordoblet i forhold til 2019 ifølge rapport fra Aarhus Universitet.

En markant større del af de indre danske farvande er ramt af iltsvind, og det er kritisk for fisk, planter og dyr, der lever på havbunden.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de danske farvande var i august 3300 kvadratkilometer. Det er en fordobling sammenlignet med samme måned sidste år.

Det viser en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet. Det oplyser Miljøstyrelsen, hvis målinger er brugt i rapporten.

Omkring en tredjedel af arealet er kraftigt påvirket af iltsvind.

Det er især Mariager Fjord, Aabenraa Fjord og det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav, der er ramt af iltsvind.

Årsagen til det kraftige ildsvind er årets klima, som fremmer iltsvind. Det er blandt andet meget nedbør i starten af året og svage vinde i særligt juni og august.

Hos Danmarks Naturfredningsforening mener præsident Maria Reumert Gjerding, at det er udledning fra landbruget, som er en af årsagerne til udviklingen.

- Det er desværre langt fra første gang, vi ser kraftige iltsvind i Danmark.

- Det sker år efter år, og det skyldes jo, at politikerne har gjort det forkerte i årevis og tilladt landbruget at øge forureningen med gylle og gødning, selv om der er brug for at reducere udledningen af næringsstoffer markant, siger hun i en kommentar.

