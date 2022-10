Rapport om sikkerhedspolitik: Et nyt jerntæppe er på vej

Et nyt jerntæppe er ved at sænke sig over Europa, og danskerne går en usikker fremtid i møde.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i rapporten "Dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035", som bliver præsenteret senere mandag, men som DR har set.

Michael Zilmer-Johns, som er protokolchef i Udenrigsministeriet, har stået i spidsen for den gruppe, som har udarbejdet rapporten.

- Personligt er jeg ked af at komme med den slags forudsigelser. Det bliver en langt mere usikker verden, siger han til DR.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rapporten er lavet af Forsvaret, Forsvarsministeriet og en række andre ministerier. Derudover har gruppen bag rapporten fået hjælp fra 75 eksperter.

Ifølge DR fokuserer rapporten blandt andet på Rusland, som er nævnt 200 gange i rapporten.

Michael Zilmer-Johns beskriver over for DR verden som et nabolag, der er gennemskåret af høje hække, hvor naboerne er uenige og nervøse.

Også TV 2 har set rapporten. Ifølge mediet fylder truslen om hybridkrig meget.

Det kan for eksempel være fifleri med valghandlinger, korruption eller målrettede cyberangreb. Analysegruppen vurderer, at der vil komme flere af den slags handlinger i fremtiden, skriver TV 2.

Ifølge TV 2 kan det også blive nødvendigt, at Danmark træffer en række valg, når det kommer til, hvad Forsvaret skal prioritere.

For trusler fra terrororganisationer, pirater og voldelig ekstremisme går ikke væk.

- Den dystre sikkerhedspolitiske udvikling stiller Danmark over for et dilemma i fordelingen af de begrænsede sikkerhedspolitiske ressourcer, lyder det i rapporten ifølge TV 2.

Det er tanken, at rapporten skal give politikerne viden i arbejdet med det næste forsvarsforlig. Forsvarsforliget skal være færdigt inden 2024.

Politikerne bag det næste forsvarsforlig beslutter, hvordan Forsvaret skal køre de følgende ti år.

/ritzau/