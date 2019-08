Rapport: Tre ud af fire børn bevæger sig for lidt

Skærmtid får skyld for, at kun en ud af fire børn ifølge rapport lever op til anbefaling om fysisk aktivitet.

Blot en fjerdedel af børn i alderen 11 til 15 år lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at være fysisk aktiv mindst en time om dagen.

Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der udkommer tirsdag, ifølge Berlingske.

Rapporten giver ifølge mediet for første gang et reelt svar på, hvor meget børn rent faktisk bevæger sig til daglig.

- Det bekræfter, hvad vi havde mistanke om fra tidligere undersøgelser og udenlandske undersøgelser, hvor vi kan se, at Danmark klarer sig dårligt på det her punkt.

Det siger Tue Kristensen, der står bag rapporten fra Sundhedsstyrelsen, til Berlingske.

Det er første gang, at styrelsen har lavet en objektiv måling af børnenes aktivitetsniveau. 1677 børn i 5., 7. og 9. klasse har fået påført en bevægelsescensor på hoften, som de har gået med i omkring en uge.

Jens Troelsen, der er professor på Syddansk Universitet og leder af forskningsenheden Active Living, kalder børns fysiske inaktivitet for et "folkesundhedsproblem".

Det risikerer ifølge ham at få "alvorlige konsekvenser for vores sundhedssystem" på grund af sygdomme, der kan følge med fysisk inaktivitet.

Han fortæller, at den store synder er børnenes store mængder tid foran skærmen.

- Vores hverdag i dag er anderledes end for 20 år siden. Alle børn har en skærm i dag. Det er den primære årsag til, at de sidder meget mere stille i dag, end de gjorde tidligere, og det er dybt alarmerende, at børn i dag bruger mere end to tredjedele af deres hverdag på stillesiddende adfærd, siger han til Berlingske.

Sundhedsstyrelsens rapport viser, at de 11 til 15-årige i gennemsnit bruger knap 11 timer på stillesiddende adfærd i hverdagen. I weekenden stiger tiden til mere end 12 timer.

/ritzau/