Rapport udpeger ledelsessvigt på omstridt Aarhus-skole

Selv om Søndervangskolen i Viby J ved Aarhus udadtil fremstod som et forbillede, var der ikke tilstrækkeligt styr på de indre linjer.

Det er konklusionen i en ekstern rapport fra konsulentfirmaet Pluss.

Rapportens konklusioner peger på et grundlæggende dårligt arbejdsmiljø på skolen og fejl i afviklingen af de årlige prøver, som kan have givet eleverne bedre karakterer, end de måske ellers ville have fået.

De hovedsageligt tosprogede elevers eksamensresultater på Søndervangskolen gav ellers genlyd i resten af Danmark.

I hvert fald indtil en gruppe lærere kritiserede forholdene på skolen og anklagede skolens ledelse for på nogle områder at have snydt sig til fremgangen.

Forløbet førte til, at den mangeårige leder, Rani Hørlyck, i oktober forlod skolen, og at den eksterne undersøgelse blev sat i værk.

Undersøgelsen finder det bevist, at en viceskoleleder i 2016 fortolkede eksamensreglerne således, at skolens elever i kraft af deres sociale baggrund skulle have lov til at få ekstra tid ved de skriftlige prøver.

Og selv om Undervisningsministeriet gjorde skolen opmærksom på fejlen, gentog det sig alligevel i to tilfælde i 2017.

Derudover finder Pluss det sandsynligt, at skolens ledelse siden 2009 stik imod reglerne i god tid har afsløret over for lærerne, hvilke fag der var udtrukket til eksamen.

Men heller ikke Aarhus Kommune er fri for skyld i de kritisable forhold på skolen.

Rapporten påpeger, at der ikke er fulgt tilstrækkeligt op med skærpet tilsyn på skolen, efter at uregelmæssighederne blev konstateret.

Det tager Martin Østergaard Christensen, der er direktør for børne- og ungeforvaltningen, til efterretning.

- Undersøgelsen viser et uskønt forløb med et belastende arbejdsmiljø på skolen, og en periode, hvor ellers rigtige og korrekte initiativer for at følge op, desværre ikke er fulgt til dørs.

- På den positive side afdækker undersøgelsen, at skolens medarbejdere gennem hele perioden har bevaret et godt fagligt samarbejde om elever og forældre i de enkelte klasser og i hverdagen, siger han i en pressemeddelelse.

Der venter nu et større arbejde med at på genopbygget tilliden mellem ledelsen og de ansatte.

Et arbejde, der dog først kan gå i gang, når man har lagt sig fast på, hvem der skal lede skolen fremover og tage over efter den nuværende, midlertidige ledelse.