Rapport: Unge ansatte på restauranter oplever chikane

En ny undersøgelse af arbejdsmiljøet på landets hoteller og restauranter tegner et billede af, at uønsket seksuel opmærksomhed er et udbredt problem blandt de unge medarbejdere.

36 procent af de adspurgte 15-19-årige og 57 procent af de 20-29-årige svarer således, at de inden for det seneste år har været udsat for chikane.

Rapporten er lavet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Den tager udgangspunkt i svar fra 299 respondenter, der er ansat i hotel- og restaurationsbranchen.

Johnny Dyreborg er seniorforsker ved NFA. Han fortæller, at branchen generelt er den del af arbejdsmarkedet med den højeste andel af personer, som har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.

- Vi har haft særligt kig på, om unge var særligt udsat. Der indikerer den her undersøgelse overordnet, at de yngre kan være lidt mere udsatte - især dem fra 20-29 år.

- Det kan være nogle, der bliver klappet bagi, at der kommer nogle hentydninger om deres krop eller andre ting, forklarer Johnny Dyreborg.

Forskeren påpeger, at 299 respondenter er et relativt lille antal deltagere i en undersøgelse, der skal bruges til at tegne et generelt billede.

Undersøgelsen er med andre ord forbundet med en vis usikkerhed.

- Det er en relativ lille population, og vi kunne godt have ønsket flere respondenter, så vi kunne få nogle mere sikre estimater.

- Men samlet peger rapporten på, at der er et problem med uønsket seksuel opmærksomhed i hotel- og restaurationsbranchen, understreger han.

Rapporten viser, at der er færre blandt de 15-19-årige, der har oplevet krænkelser, end der er blandt de 20-29-årige.

- Vi kan ikke udelukke, at der ligger en vis beskyttende mekanisme for nogle af de helt unge ved, at de sådan set ikke er ude at servere blandt kunderne, forklarer Johnny Dyreborg.

Han påpeger dog samtidig, at de helt unge ikke har lige så mange arbejdstimer som de 20-29-årige, hvilket også kan være en del af forklaringen.

