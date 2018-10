Rapport: Vi er ved at ødelægge fundamentet for liv

Menneskelig aktivitet presser naturen langt ud over dens ydeevne. Men der er håb endnu, siger WWF i rapport.

125 billioner dollar. Altså 125.000 milliarder dollar.

Så meget økonomisk værdi bidrager naturen og dens økosystemer til årligt på verdensplan. Men det er samtidig en pengekilde, der ifølge WWF Verdensnaturfonden er mere truet end nogensinde før.

- Desværre går det værre og værre. Ud af de 4000 dyrearter, vi har kigget på, er de i gennemsnit gået 60 procent tilbage de sidste 40 år, siger biolog og generalsekretær i WWF Danmark Bo Øksnebjerg om et af rapportens hovedresultater.

Et nyt element i rapporten, som er udkommet hvert andet år siden 1998, er beregningen af den globale værditilførsel, som naturen bidrager til.

Det astronomiske beløb, der svarer til 820 billioner kroner, skal illustrere dels vigtigheden af naturen og den værdi, som vil gå tabt i tilfælde af økosystemers kollaps, som vi bevæger os mod med stadigt hastigere skridt.

Generalsekretæren erkender, at perioden siden Anden Verdenskrig, hvor naturen er blevet presset mest over evne, samtidig er den, hvor den globale levestandard er steget mest.

Men han mener, at der findes løsningsmodeller, hvor udnyttelse af naturen ikke er på bekostning af beskyttelse af naturen.

- Vi har den viden, der skal til, til at stoppe naturens tilbagegang og sikre vækst, udvikling og færre fattige. Vi kan bare ikke blive ved med hæmningsløst at bruge, siger han.

Både politikere, industrier og forbrugerne er derfor ifølge WWF nødt til at omstille sig til at leve og producere på en mere bæredygtig måde.

- Regningen for de nødvendige ændringer skal jo betales på kort sigt, men den tjener sig selv ind på lang sigt, siger generalsekretæren.

For WWF står slaget om at øge bevidstheden om den kritiske situation og løsningerne i årene inden 2020. Her skal klimaaftalen fra Paris og FN's 17 verdensmål evalueres af verdens regeringer og ngo'er.

Rapporten Living Planet Report giver et samlet billede af naturens tilstand på baggrund af flere end 50 forskellige artikler og forskningsprojekters resultater samt WWF's egne data om dyrebestande.

/ritzau/