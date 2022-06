Rapporterede fejl i sundhedsvæsnet er steget med 11 procent

Der blev sidste år rapporteret mere end 11 procent flere fejl i sundhedsvæsnet sammenlignet med året før.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

I alt blev der rapporteret 326.416 såkaldt utilsigtede hændelser i 2021. Året før lød tallet på 293.113 hændelser.

Cirka 60 procent af hændelserne omhandler medicinfejl. Det kan for eksempel være, at en patient ikke får sin medicin, eller at doseringen er forkert.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er det ikke muligt at konkludere, at der samlet set sker flere fejl i sundhedsvæsnet.

Stigningen kan i stedet skyldes indførslen af en enklere rapporteringsmetode, hvor flere hændelser kan indberettes på én gang. Det kan have fået flere til at rapportere hændelserne, mener styrelsen.

Metoden kaldes samlerapportering og bruges i kommunerne, herunder blandt andet i hjemmeplejen og på plejehjem.

Og det er da også her, at der er sket en stor stigning i antallet af rapporterede fejl.

I 2021 er der således blevet rapporteret 263.548 fejl i det kommunale sundhedsvæsen. Det er en stigning på 14 procent sammenlignet med året før, hvor tallet lød på 230.762.

I det regionale sundhedsvæsen har antallet af rapporterede fejl derimod ligget stabilt i de seneste fem år.

Samlerapportering kan bruges til at indberette to slags utilsigtede hændelser: At patienten er faldet, eller at patienten ikke har fået sin medicin. Andre hændelser skal rapporteres enkeltvis.

/ritzau/