Rasmus Helveg Petersen vil være spidskandidat eller intet

Det tidligere folketingsmedlem for De Radikale Rasmus Helveg Petersen vil kun være spidskandidat for partiet i forbindelse med EU-valget næste år.

Er han ikke det, dropper han helt sin ambition om at komme i Europa-Parlamentet ved valget næste år.

Det siger han til Politiken.

De Radikale vælger spidskandidat i weekenden i forbindelse med partiets landsmøde i Nyborg. Er han ikke spidskandidat, går han efter et job uden for politik.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er spidskandidat, jeg søger opstilling til, fordi jeg er i dialog med nogle folk om noget arbejde. Og al dialog er jo selvfølgelig straks holdt op nu, hvor jeg har meddelt mit kandidatur, siger han til Politiken.

- Jeg kan se, at hvis jeg fastholder et kandidatur, som ikke er spidskandidaturet, så vil det betyde, at jeg får meget svært ved at træde ud på det almindelige arbejdsmarked. Så det er givet fald en meget høj pris for mig at betale. Men jeg er parat til at satse alt, hvis det er som spidskandidat, siger Rasmus Helveg Petersen.

Han sad som fast medlem af Folketinget fra 2011 til 2015 og igen fra 2019 til 2022. Rasmus Helveg Petersen håber på at afløse sin bror Morten Helveg Petersen (R), der sidder i Europa-Parlamentet i øjeblikket.

Morten Helveg Petersen stiller ikke op ved næste EU-valg. Han takker i stedet for helt af i politik, når valgperioden slutter.

Han har siddet i Europa-Parlamentet siden 2014. Ved det seneste valg i 2019 fik Morten Helveg Petersen 97.667 personlige stemmer. Han sidder på det ene radikale mandat i Europa-Parlamentet.

Artiklen fortsætter under annoncen

De Radikale fik 2 ud af i alt 14 danske mandater efter 2019-valget, men siden er Karen Melchior blevet løsgænger.

Foruden Rasmus Helveg Petersen går Anne Sophie Callesen, som også er tidligere folketingsmedlem, Sigrid Friis, Charlotte Burgess, Jens Alstrup og Anne-Sofie Henningsen efter at blive spidskandidat.

Det er de delegerede på landsmødet, som beslutter, hvem der skal være De Radikales spidskandidat.

/ritzau/