Rasmus Kragh opgiver nyt forsøg på at bestige Everest

Lørdag måtte Rasmus Kragh opgive at nå toppen uden ilt på flaske. Han håbede at forsøge igen kort efter.

Selv om den danske bjergbestiger Rasmus Kragh stadig føler sig stærk og klar til endnu et forsøg på et bestige Mount Everest, må han opgive sit forsøg for denne sæson.

Efter et mislykket forsøg for et par dage siden, havde han håbet, at han på ny kunne bevæge sig op af verdens højeste bjerg - uden brug af ilt på flaske.

Men de kinesiske myndigheder afviser at lade ham klatre op på ny, fortæller den danske bjergbestiger. Samtidig er vejret ikke til at klatre.

- Det er rigtigt surt, for jeg har fundet opskriften og fulgt den til punkt og prikke, siger Rasmus Kragh, der befinder sig i base camp i Tibet i mere end 5000 meters højde.

- Jeg forventede, at jeg ville give det et skud mere, fordi jeg føler mig ovenud stærk og klar. Men så er det gået politik i den. De kinesiske myndigheder har lukket bjerget fra den 24. maj. Her skal alle ekspeditioner være nede igen.

Bjergbestigeren forsøgte at bestige bjerget uden brug af ilt på flaske. Det blev gjort første gang i 1978, men det er aldrig lykkedes for en dansker.

Danske Jakob Urth forsøgte for et par dage siden ligeledes at nå toppen af bjerget uden ilt på flaske. Han nåede til tops - men måtte benytte sig af ilt på flaske.

Lørdag befandt Rasmus Kragh sig kun 250 højdemeter fra toppen, men vejret ændrede sig pludseligt til det værre, og efter nogle timers venten måtte han opgive og vende tilbage til base camp i Tibet.

Turen op til de cirka 8600 meters højde, hvor han måtte give op, gik ellers problemfrit, fortæller bjergbestigeren, der også tidligere har forsøgt sig med bjerget, uden at have haft held med et nå til tops.

- Jeg planlagde kun at bruge tre dage fra base camp til toppen, siger han.

Fredag aften nåede han op til tredje base camp i 8300 meters højde, hvor han tog sig et kort hvil og fik varmen, inden han fortsatte op ad det 8848 meter høje bjerg.

Omkring midnat fortsatte han, men han måtte vende om cirka samme sted, som da han forsøgte at bestige bjerget i 2017.

- Der begynder ellers bare at blæse en vind op ad den næsten lodrette nordside. Jeg fortsætter, men det bliver bare værre og værre, så til sidst må jeg gå i læ. Der står en fane af sne op, siger han.

- Det er utroligt frustrerende, for jeg sidder lige nu og har aldrig følt mig stærkere.

/ritzau/