Rasmus Nordqvist melder kandidatur til EP-valg for SF

Sidste år blev Rasmus Nordqvist opfordret til at stille op til bestyrelsen i Det Europæiske Grønne Parti (EGP) og blev valgt ind.

Det har givet den tidligere klimaordfører for SF appetit til mere.

Han stiller op som kandidat for SF til Europa-Parlamentsvalget i 2024.

Det skriver han på Facebook.

- Den kamp vil jeg også gerne kæmpe i Europa-Parlamentet, som jeg nu ønsker at stille op til for SF, skriver han.

Han går dog ikke efter at blive partiets spidskandidat.

- Jeg bakker fuldt og helt op om Kira Marie Peter-Hansen som vores spidskandidat, men jeg håber, at SFs medlemmer også vil give mig deres opbakning, skriver han videre.

Rasmus Nordqvist indleder facebookopslaget med at pointere, at han vil være vælgernes grønne stemme i EU-Parlamentet.

Derudover understreger han, at han kæmper for, at europæiske samarbejder skal bygge på fælles rettigheder og værdier - især kvinders ret over egen krop og "LGBTQI rettigheder", skriver han.

- Jeg er måske ikke den mest flashy politiker, men jeg vil vove den påstand, at jeg er en af dem, der kender det grønne, europæiske stof bedst. Jeg har arbejdet meget intensivt med det i de seneste år i både Folketinget og i europæiske fora, skriver den tidligere klimaordfører for SF.

Rasmus Nordqvist blev ikke valgt ind i Folketinget ved sidste valg i 2022, på trods at SF havde et godt valg.

Han skiftede parti og kreds tilbage i 2020. Dengang sagde han farvel til Alternativet, som han var med til at stifte i 2015.

Ud over Rasmus Nordqvist og Kira Marie Peter-Hansen har også den tidligere SF-formand Villy Søvndal meldt sit kandidatur.

Ved det seneste valg blev Karsten Hønge valgt til EU-Parlamentet.

Han trak sig dog, fordi han hellere ville i Folketinget, og det fik han kritik for.

Dermed gik hans plads til Kira Marie Peter-Hansen.

