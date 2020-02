Rasmus Paludan pønser på at ændre Stram Kurs' navn

Stram Kurs tror, at Valgnævnet udelukker partiet fra at samle vælgererklæringer. Derfor påtænkes navneskift.

Rasmus Paludan, der er stifter og leder af Stram Kurs, overvejer at skifte partiets navn. Det skriver Berlingske.

Paludan siger til avisen, at han forventer, at partiet vil blive frataget muligheden for at stille op til næste folketingsvalg i dets nuværende form.

Derfor kan det blive nødvendigt at stille op under et andet navn, siger Rasmus Paludan.

- Vi vil altid være Stram Kurs, men det tyder på, at vi må indsamle underskrifter under et andet navn. Det betyder også, at der skal stå et andet navn på stemmesedlen.

- Vi kan ikke bare kalde partiet "Strammere Kurs", fordi det ligger for tæt op af det nuværende, så vi må finde et helt andet navn. Jeg har ikke fundet det endnu, siger Rasmus Paludan til Berlingske.

Det indvandringskritiske parti blev i december udelukket midlertidigt fra at indsamle vælgererklæringer til både folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet.

Beslutningen blev truffet af Valgnævnet, et uafhængigt nævn under Social- og Indenrigsministeriet, på baggrund af mistanke om snyd med netop vælgererklæringer.

På et møde 5. februar skal Valgnævnet beslutte, om det vil give Stram Kurs en såkaldt karensperiode, så partiet ikke kan indsamle vælgererklæringer i mere end tre år.

Bliver det besluttet, vil alle vælgererklæringer, partiet allerede har indsamlet, blive slettet. Dermed bliver det vanskeligt at stille op til Folketinget ved næste valg, der senest skal afholdes 5. juni 2023.

Rasmus Paludan er "nærmest 100 procent sikker på", at Valgnævnet vil "straffe" ham og partiet.

- Jeg gør mig ingen som helst forestillinger om, at nævnet ikke vil straffe mig og partiet, selv om jeg ikke mener, at vi har gjort noget som helst galt, siger han til Berlingske.

Paludan forventer også, at nævnet vil beslutte, at han ikke selv kan være ansvarlig for indsamlingen af de 20.182 vælgererklæringer, der er nødvendige for at stille op ved næste folketingsvalg.

I så fald bliver det ligeledes nødvendigt at finde en anden person, som skal være ansvarlig for opstillingen, siger Paludan.

