Nordjysk folketingskandidat og minister lægger op til at "lette foden lidt fra speederen" på trafikprojekt.

Rasmus Prehn åbner for at udsætte dele af trafikforlig

Rasmus Prehn (S), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri og folketingskandidat i Nordjylland, er parat til at udskyde dele af trafikforlig, som blandt andet rummer den tredje limfjordsforbindelse.

Det skriver Nordjyske.

Udmeldingen kommer på et valgtræf i den nordjyske by Vrå mandag aften.

- Vi er nødt til at lette foden lidt fra speederen for at finde penge til en række akut opståede problemer.

- Derfor er vi parat til en lille udskydelse af nogle ting, siger Rasmus Prehn ifølge Nordjyske.

Avisen skriver, at udmeldingen er overraskende, netop fordi limfjordsforbindelsen er en del af forliget. Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere i valgkampen afvist, at det kan komme på tale at ændre finansieringen af den tredje limfjordsforbindelse.

Limfjordsforbindelsen er en del af en infrastrukturaftale fra sommeren 2021. Byggeriet er planlagt til at skulle gå i gang i 2025.

Normalt skal alle deltagende partier høres, inden man kan lave et forlig om. Radikale Venstre var det første parti, der meldte ud, at det ønskede at udsætte investeringer vedtaget med forliget.

Planen er, at den 20 kilometer lange motorvejsforbindelse skal gå vest om Aalborg over øen Egholm.

Projektet har skabt lokal modstand mod projektet, fordi nogle borgere frygter, hvilke konsekvenser en firsporet motorvej vil have for naturen på øen.

Limfjordsforbindelsen har været en del år undervejs. I 2021 slog projektet dansk rekord i antallet af høringssvar, da næsten 7800 svar tikkede ind, har TV 2 tidligere skrevet.

Alternativet, Enhedslisten og SF støtter ikke en tredje Limfjordsforbindelse.

Vejdirektoratet forventer, at byggeriet vil tage cirka otte år.

/ritzau/